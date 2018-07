Wygraliśmy muzyką, a nie hałasem

Z Tadeuszem Mroczkiem – kapelmistrzem Oławskiej Orkiestry Dętej, która zwyciężyła na wojewódzkim przeglądzie orkiestr – rozmawia Jerzy Kamiński

– Czym jest ten sukces?

– Wielkim wyróżnieniem dla zespołu, ale również i dla mnie. Że udało się wypracować taki poziom orkiestry, który przez jury został oceniony najwyżej spośród 9 orkiestr. Zajęliśmy pierwsze miejsce i to jest satysfakcja dla nas, bo myśmy tę nagrodę zdobyli wykonawstwem muzycznym, stosując dynamikę, artykulację, ogólnie strój orkiestry w sekcjach i całość brzmienia tego zespołu. Wydaje mi się, że stanęliśmy wreszcie na wysokości zadania, pomimo że to są amatorzy i część młodzieży, która kończyła oławską szkolę muzyczną. Ale oni się dopiero tutaj uczyli grać w orkiestrze, bo do tej pory grali po prostu na instrumencie.

– Ile osób liczy obecnie orkiestra?

– 25.

– Oddał pan tej orkiestrze dziesięć lat i jest sukces. To obecnie najlepsza orkiestra dolnośląska tego typu. Jak to się robi?