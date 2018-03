reklama

Nawet jeśli czegoś nie mamy, to też po coś

– Parę razy w sytuacjach krytycznych dla mnie prosiłem o pomoc Pana Boga – mówił Artur Zdral. – I nigdy w życiu się nie zawiodłem. A to były bardzo ważne sprawy, gdy miałem nóż na gardle. Gdyby nie Opatrzność, która nade mną czuwa, tego nagrodzonego zdjęcia też by nie było. Wszystko się złożyło ku temu, aby ono powstało, a ja nie zmarnowałem tej szansy, którą mi dano. Ale do samej nagrody nie przywiązuję ogromnej wagi. Jest to dla mnie bardzo ważna ze względów artystycznych, a nie ambicjonalnych. Choć zdjęcie Kasi obiegło cały świat, znalazło się z największych magazynach fotograficznych, w Nowym Yorku, w Londynie…

Z Arturem Zdralem – operatorem i fotografem – rozmawia Jerzy Kamiński

Rozmowa w całości w papierowym wydaniu, dostępna również już teraz w e-wydaniu – POD TYM LINKIEM

Kategoria artykułu: Rozmowy