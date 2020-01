Piotr wraca do przeszłości

Z Piotrem Kutelą – założycielem Lokalnej Grupy Zwiadowców Historii w Jelczu-Laskowicach – rozmawia Jerzy Kamiński

– Wygląda na to, że grupą na Facebooku rozbiłeś prawdziwy bank historii Jelcza-Laskowic. Spodziewałeś się aż takiego zainteresowania?

– Nie spodziewałem się, że dojdzie do takiego sukcesu, że to tak ruszy.

– Grupa to świeża historia.

– Wcześniej pisałem na swoim prywatnym profilu taką serię „Back to the Past”, czyli „Powrót do przeszłości”, gdzie zamieszczałem informacje o jelczańskim pałacu, o obozie Fünfteichen. Widziałem, że to ludzi interesuje. Wreszcie wpadłem na myśl, aby takimi informacjami podzielić się z wszystkimi.

– I poszło. Najpierw kilkudziesięciu członków grupy, potem kilkuset – jak ich nazywasz – „zwiadowców”, teraz prawie 4 tysiące.

– Grupę założyłem pod koniec października, więc to faktycznie poszło dość szybko, nie spodziewałem się tego. Chciałem, aby ludzie zajrzeli do starych albumów, przejrzeli szuflady i podzielili się tym, co tam znajdą.

– I to się udało.

– Tak. Zaczęli wyciągać naprawdę fajne zdjęcia związane z historią naszych okolic. Robione na terenie Jelcza, zakładu, na wyspie, gdzie był zamek. Ludzie zaczęli się dzielić tymi zdjęciami, swoimi losami, swoimi rodzinnymi historiami.

– No właśnie. Ludzie zaczęli się dzielić, to teraz ty podziel się z nami widzę o sobie, bo niewiele wiemy o tym, kim jest Piotr Kutela.

– Jestem pasjonatem historii, mieszkańcem Jelcza-Laskowic, choć urodziłem się w Zduńskiej Woli. Rodzice Elżbieta i Henryk przeprowadzili się tu w poszukiwaniu pracy. Jelczańskie Zakładu Samochodowe ich tu ściągnęły.

