Robert Owerkowicz

Znieczulenie porodu od dawna powinno być normą

O znieczuleniach porodu, komforcie rodzącej i personelu medycznego oraz przyszłości oławskiej porodówki rozmawiamy z Robertem Owerkowiczem – ordynatorem oddziału ginekologiczno-położniczego



– Od niedawna kobiety rodzące w oławskim szpitalu mogą skorzystać ze znieczulenia podczas porodu. Można więc powiedzieć, że spełniło się długo oczekiwane marzenie ordynatora?

– Rzeczywiście zabiegałem o to, odkąd zostałem ordynatorem oddziału ginekologiczno-położniczego, czyli około 8 lat. Pierwszy raz powiedziałem o tym na pierwszym konkursie na ordynatora, gdy zapytano mnie, co chciałbym zmienić. Później rozmawiałem o tym dziesiątki razy z dyrekcją naszego szpitala, ale cały czas głównym problemem były braki personalne. Teraz to się diametralnie zmieniło, dzięki zaangażowaniu anestezjologów pojawiła się możliwość znieczulenia porodu.

– Dlaczego tak bardzo zależało panu na tym, by znieczulenia porodu były dostępne w oławskim szpitalu?

– W obecnych czasach, gdy różnego rodzaju ból można skutecznie zwalczyć znanymi od wielu lat metodami, bardzo ważne jest, by kobieta rodząca też miała ten komfort. By podczas porodu mogła się skupić na porodzie, a nie na bólu. Owszem, są panie, dla których ból porodowy nie jest problemem, ale to zwykle kobiety, które mają wybitnie dużą motywację, często przygotowane przez szkoły rodzenia. One wręcz nie wyobrażają sobie jakichkolwiek działań medycznych podczas całego okresu porodu, a więc i znieczulenia. Jednak zdecydowana większość kobiet od lat zabiega o znieczulenie porodu. Wszyscy dążymy do tego, aby kontakt ze służbą zdrowia był jak najmniej traumatyczny, co nierzadko jest trudne do osiągnięcia. W tym przypadku jest to możliwe, a dzięki temu poród może być odbierany jako cud narodzin, a nie traumatyczne przeżycie. Dwoma rekami podpisuję się pod tym, by znieczulenie porodu było ogólnodostępne i cieszę się, że coś takiego w naszym szpitalu zostało wprowadzone. Pamiętajmy jednak, że powodzenie ogólnodostępności tego świadczenia zależy od personelu, który to zapewnia. Jest to procedura wymagająca obecności anestezjologa, który od początku do końca musi monitorować przebieg znieczulenia porodu.

– Do tej pory w szpitalu nie było żadnych możliwości zmniejszenia bólu porodowego?

– Było znieczulenie wziewne, czyli mówiąc potocznie gaz rozweselający, a dokładnie podtlenek azotu. Niestety, to nie na wszystkich działa i wbrew temu, co oglądamy w filmach, nie wszyscy, którzy się go nawdychają, się śmieją. Przy porodzie po jego zastosowaniu tylko niektóre panie się rozluźniają. Co innego przy analgezji wykonanej przez anestezjologa. Ta metoda znieczulenia działa w zdecydowanej większości.

– Czy metoda znieczulenia porodu jest ogólnodostępna i każda kobieta rodząca w oławskim szpitalu może z niej skorzystać na życzenie ?

– Od maja to było na zasadzie dostępności anestezjologów. Lekarze anestezjolodzy w pierwszej kolejności musieli zabezpieczyć wszystkie operacje, więc rodząca zostawała na końcu kolejki. Poziom odpowiednio przygotowanego personelu, który jest w stanie zapewnić znieczulenie okołoporodowe, osiągnęliśmy dopiero od jesieni.

– Czy kobiety wiedzą, że szpital proponuje taką usługę i są tym zainteresowane?

– Personel szpitala, głównie położne, przekazują informacje o dostępnych znieczuleniach. Czy kobiety w ciąży są zainteresowane? Na pewno, aczkolwiek nie wszystkie rodzące mogą skorzystać ze znieczulenia do kręgosłupa. Są panie, które trafiają do szpitala, gdy poród jest już bardzo zaawansowany i po zbadaniu widzimy, że dziecko przyjdzie na świat w ciągu kilkudziesięciu minut. Wtedy wykonanie takiego znieczulenia w ogóle nie jest możliwe. Wszystkie czynności związane z podaniem znieczulenia oraz czas potrzebny do tego, by leki zadziałały, to wszystko trwałoby dłużej niż poród. Znieczulenie do kręgosłupa dotyczy raczej pań, u których skurcze, bóle porodowe się nasilają, ale widać, że poród potrwa jeszcze kilka godzin. Wtedy takie znieczulenie do kręgosłupa jest stosowane.

– Ile porodów odbywa się w oławskim szpitalu?

– Oddziały ginekologiczno-położnicze są podzielone na stopnie referencyjności. To oznacza, że są szpitale wyposażone w oddziały patologii noworodka, czyli z możliwością leczenia dzidziusia, gdyby była taka potrzeba, i są szpitale, gdzie takich oddziałów nie ma. Do tych pierwszych należą wszystkie szpitale we Wrocławiu oraz w dawnych miastach wojewódzkich. Nasz szpital, podobnie jak większość na Dolnym Śląsku, to placówka pierwszostopniowa. Spośród tych jesteśmy jedną z największych porodówek na całym Dolnym Śląsku. W naszym szpitalu rodzi się około tysiąc dzieci rocznie.

– Więc na brak pracy nie narzekacie. Czy nie obawia się pan, że wprowadzając znieczulenia okołoporodowe będziecie mieli jeszcze więcej pacjentek?

– Wybór porodówki zależy od wielu czynników. Szpitale wrocławskie udostępniają znieczulenia okołoporodowe 24 godziny na dobę od paru lat, a nierzadko zdarza się, że panie z Wrocławia przyjeżdżały rodzić do nas, choć do niedawna nie mieliśmy znieczulenia. Znieczulenie do porodu na pewno jest dodatkowym atutem, komfortem zarówno dla pacjentki, która skupia się na porodzie, a nie na bólu, jak i dla personelu. To także duży komfort dla tatusiów, którzy zwykle przychodzą do porodu jak do kina. Owszem, są przygotowani na to, że poród będzie trwał jakiś czas, ale jakiś to dla nich mniej więcej tyle, co seans filmowy w kinie. Czyli około 2 godzin i finał. Początkowo partner jest zainteresowany, ale gdy poród się przedłuża i trwa kilka, a nawet kilkanaście godzin, zaczyna być zmęczony tą cała sytuacją, czekaniem i wynikającym z bólu zachowaniem kobiety. Przy znieczuleniu sytuacja wygląda nieco inaczej. Ból jest zdecydowanie mniejszy, więc kobieta może się skupić na akcji porodowej, co jest bardziej komfortowe dla wszystkich.

– Zapewne większość rodzących by tak chciało.

– Dlatego znieczulenie porodu w obecnych czasach powinno być standardem. I zapewne tak by było, gdyby nie brak ludzi, specjalistów do pracy – lekarzy anestezjologów, a także położnych i pielęgniarek anestezjologicznych. Znaleźć takich ludzie jest obecnie bardzo trudno, a to konieczne, aby taka usługa była dostępna przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia, a nie tylko w określonych godzinach. W naszym szpitalu udało się to wprowadzić i mam nadzieję, że tak zostanie. Narodowy Fundusz Zdrowia ma pieniądze na te znieczulenia od lat. Problem w tym, że nie ma komu płacić.

– Można więc powiedzieć, że znieczulenia porodu to już spełnione marzenie ordynatora. Jakie jest kolejne?

– Chyba można tak powiedzieć i miejmy nadzieję, że nic się w temacie znieczuleń nie zmieni. Jeżeli chodzi o kolejne marzenie… Wiele szpitali wprowadza porodówki rodzinne, ale takie z prawdziwego zdarzenia gdzie rodząca ma swój pokój, w którym mogłaby poczuć się jak w domu, a nie jak w szpitalu. Do tego położna wyłącznie do swojej dyspozycji i wszelkie udogodnienia, które pomagają rozluźnić się fizycznie i psychicznie…

Kategoria artykułu: Rozmowy