Tylko to, co gotujesz z miłością, jest naprawdę smaczne

Domaniów. Świąteczne przysmaki To motto książki kulinarnej „Jak to smakuje” – zbioru przepisów na dania tradycyjne i nowoczesne zebrane od kół gospodyń wiejskich i sołectw gminy. Boże Narodzenie tuż tuż, a że nie każdy miał możliwość zdobycia książki z recepturami tej słynącej z dobrego jedzenia gminy, specjalnie dla naszych czytelników gospodynie zdradzają kilka przepisów na tradycyjne świąteczne przysmaki, nie tylko te z książki

– Pomysł zebrania i utrwalenia w wyjątkowej publikacji receptur przechowywanych przez mieszkanki zrodził się podczas degustacji wyśmienitych specjałów prezentowanych na jednej z cyklicznych imprez w gminie – pisze we wstępie do pierwszej książki kulinarnej gminy Domaniów Magdalena Wiżgała, dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów. – Książka stanowi swoisty pomost pokoleniowy. Ukazuje tajniki dawnej kuchni naszych babć oraz propozycje współczesne. Przepisy są odzwierciedleniem różnorodności przygotowywanych potraw, co wynika też z pochodzenia mieszkańców gminy. Początki jej współczesnej historii notowane są bowiem na okres zakończenia II wojny światowej, gdy tereny obecnej gminy zasiedlili głównie osadnicy z Kresów Wschodnich oraz ludność z centralnych terenów Polski.

Książka dedykowana jest miłośnikom sprawdzonych przez pokolenia receptur, którzy cenią dania dobrze znane w tradycyjnej kuchni. Tym, których ogarnia nostalgia za specjałami dzieciństwa, oraz osobom rozpoczynającym swoją przygodę z kuchnią. Znajdujące się w niej dania odpowiadają kolejnym miesiącom roku oraz świętom. Boże Narodzenie stanowi więc oddzielny rozdział, gdzie można znaleźć przepisy na kilka tradycyjnych wigilijnych dań. Jeszcze więcej mieliśmy okazję poznać podczas pokazu stołów bożonarodzeniowych, gdzie okazjonalne potrawy zaprezentowało 9 kół.

Idąc za ich radą na tradycyjnym wigilijnym stole nie może zabraknąć: czerwonego barszczu z uszkami lub zupy grzybowej, a w niektórych domach – obu tych zup podawanych jedna po drugiej. Konieczne są też ryby: śledzie i karpie przyrządzane na różne sposoby, pierogi z kapustą i grzybami, kapusta z grochem, kutia, kluski z makiem, kompot z suszu, a na deser sernik, makowiec lub piernik. Reszta zależy od weny twórczej i pomysłowości gospodyni. – Każdy musi spróbować wszystkiego, żeby mieć szczęście w nadchodzącym roku – mówi Elżbieta Oczkowska z KGW w Domaniowie. – W moim domu zgodnie z rodzinną tradycją dodatkowo do jednego z uszek w barszczu wkładamy 1 grosz. Ten, kto go znajdzie, będzie miał wyjątkowe szczęście przez cały rok. Tak robiła moja babcia, mama, a teraz ja. Jak zrobić te szczęśliwe uszka i kilka innych świątecznych przysmaków?



Zupa grzybowa – KGW Domaniów

Składniki: Wywar z suszonych grzybów (powstały po przygotowaniu grzybów na uszka), duża marchewka, 1/4 selera, 1 duża cebula, grzyby świeże lub mrożone, 2 kostki wołowe, 2 ząbki czosnku, kilka gałązek natki pietruszki, 100 ml śmietany 30%, sól i pieprz.

Przygotowanie: do wywaru z grzybów dodać tyle wody, aby były 3 litry, i gotować. W tzw. międzyczasie pokroić cebulę na piórka, zeszklić na patelni i dodać do wywaru. Na tej samej patelni podsmażyć grzyby z czosnkiem i kostkami wołowymi. W razie potrzeby podlać odrobiną wody. Dodać do wywaru. Seler i marchewkę zetrzeć na tartce i dodać do wywaru. Wszytko doprawić i razem gotować ok. 1 godziny. Po zdjęciu z kuchenki dodać śmietanę. Posypać zieloną pietruszką i pieprzem.

Na wigilijnym stole KGW z Goszczyny jednym z tradycyjnych elementów jest kompot z suszu. Na fot. pierwsza z prawej Bożena Saluk, autorka likieru kawowo-krówkowego Edyta Mielczarek i jej gołąbki z kaszą gryczaną i grzybami według przepisu babci z Uszni

Lidia Kawałko i jej karp w winie z przepisu teściowej z Uszni

Małgorzata Ciecierska i jej piernik

