Sprawdzone sposoby na pyszne tarty

Tarta to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych potraw kuchni francuskiej. W czym tkwi sekret tego wypieku? W jaki sposób samodzielnie przygotować go w domowym zaciszu, w wersji wytrawnej oraz na słodko? Marka Delecta zna odpowiedź na te pytania, nurtujące zarówno stałych smakoszy, jak i osoby, które dopiero zaczynają swoją „tartową” przygodę.

*

Tarta to potrawa, która idealnie oddaje styl Francuzek: jest efektowna i jednocześnie prosta, a przy tym uniwersalna: można przygotować ją zarówno w wersji na słodko, jak i wytrawnie. W zależności od dodatków, świetnie sprawdzi się jako pomysł na kolację, jak i deser. Ilość możliwości jakie daje nam przygotowanie tego wypieku sprawia, że każdy bez problemu znajdzie wśród nich swoją ulubioną wersję.

Tarta z marchewką

Składniki

⦁ Ciasto:

⦁ 250 g mąki pszennej

⦁ 125 g masła

⦁ 1 żółtko

⦁ 50 ml wody

⦁ duża szczypta soli

⦁ pół łyżeczki proszku do pieczenia Delecta

Nadzienie:

⦁ 800 g marchewek

⦁ 6 łyżek cukru

⦁ 100 ml octu balsamicznego

⦁ 150 ml śmietany 30%

⦁ 1 jajo

⦁ garść świeżej kolendry

⦁ pieprz i sól

Tarta z marchewką to słodko-wytrawne połączenie, które z pewnością zaskoczy naszych bliskich.



Mąkę łączymy z zimnym masłem, a następnie z żółtkiem, solą oraz wodą i proszkiem do pieczenia. Ciasto szybko wyrabiamy i odkładamy na 30 minut do lodówki. W tym czasie marchew obieramy i tniemy w grube plastry. Piekarnik nagrzewamy do temperatury 190°C (bez termoobiegu). Na dnie formy do tarty mieszamy ocet balsamiczny z cukrem, po czym wstawiamy formę na 10 minut do piekarnika. Po tym czasie ostrożnie wyciągamy formę i na jej dnie układamy warstwę marchewek, zatapiając je w occie. Resztę marchewek obtaczamy w rozbełtanym w śmietanie jajku, garści poszatkowanej świeżej kolendry, pieprzu oraz soli. Układamy kolejną warstwę marchewek w formie. Polewamy je pozostałą mieszanką śmietanowo-jajeczną. Na koniec całość przykrywamy rozwałkowanym ciastem tak, by marchewki były dobrze przykryte, a ciasto przywierało do brzegów.

Tartę pieczemy w 180°C przez 45-50 minut (aż ciasto nabierze koloru). Wyjmujemy z piekarnika, czekamy 5 minut, po czym przykładamy do formy talerz i szybko obracamy ją tak, aby opadła na talerz. Tarta gotowa!

**

Tarta z łososiem i serem camembert

Składniki

Ciasto:

⦁ 1 opakowanie kruchego ciasta Delecta

⦁ 100 g zimnej margaryny lub masła

1 jajo

Nadzienie:

⦁ 250 g łososia wędzonego na zimno

⦁ 200 g sera camembert

⦁ mały pęczek koperku

⦁ 2 jaja

⦁ 250 g kwaśnej śmietany 18%

⦁ pieprz do smaku

Łagodny łosoś, wyrazisty ser camembert oraz aksamitny śmietanowy sos łączą się w pyszną tartę, która z pewnością zasmakuje każdemu.

Najpierw nagrzewamy piekarnik do temperatury 190°C (bez termoobiegu). Zawartość torebki z ciastem wsypujemy do głębokiej miski, dodajemy jajo i tłuszcz. Składniki miksujemy za pomocą mieszadeł świderków przez około 2-3 minuty do połączenia się składników. Dno formy do wypieku tart o średnicy około 28 cm smarujemy tłuszczem. Ciasto rozwałkowujemy na grubość około 5 mm, podsypując mąką.



Wykładamy ciastem dno i boki formy, a następnie nakłuwamy je widelcem. Wstawiamy je do nagrzanego piekarnika i pieczemy przez około 15 minut, aż ciasto się zarumieni, a następnie odstawiamy je do wystudzenia. Ser camembert kroimy w paski, plastry łososia rozdrabniamy na małe kawałki, a koperek drobno siekamy. Do miseczki wlewamy śmietanę, dodajemy jaja i mieszamy. Do tak przygotowanej masy dodajemy koperek, doprawiamy szczyptą pieprzu i ponownie mieszamy, aż wszystkie składniki się połączą. Na podpieczone, wystudzone ciasto wykładamy połowę łososia i plastry sera, a na wierzch wykładamy pozostałego łososia. Nadzienie zalewamy masą śmietanowo-jajeczną i wyrównujemy wierzch tarty. Całość wstawiamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy przez 30–35 minut, do zgęstnienia masy (po wbiciu widelca nie może być płynna).

Tarta z łososiem jest znakomita – na pewno nie skończy się na jednym kawałku. 🙂

***

Tarta kokosowo-czekoladowa

Składniki

Ciasto:

⦁ 100 g mąki pszennej

⦁ 100 g mąki ziemniaczanej

⦁ 100 g miękkiego masła

⦁ 50 g cukru pudru

⦁ 1 żółtko

⦁ 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia Delecta

⦁ 1 czubata łyżka śmietany 18%

⦁ szczypta soli

Na nadzienie:

⦁ ½ tabliczki startej białej czekolady (50 g)

⦁ 1,5 szklanki wiórków kokosowych Bakalland

⦁ 250 g serka mascarpone

⦁ 175 ml zimnego mleka

⦁ 1 opakowanie Mascarpino – mixu do mascarpone o smakuwaniliowym Delecta

*

Połączenie kokosa i czekolady sprawdza się nie tylko w popularnych batonikach, ale również w ciastach. W tej tarcie ten duet okazał się wręcz fenomenalny.

Na początku nagrzewamy piekarnik do temperatury 180°C (bez termoobiegu). Formę do tarty smarujemy masłem i posypujemy mąką. Ze składników na kruche ciasto przygotowujemy spód do tarty, a następnie wylepiamy nim dno i boki formy. Ciasto wstawiamy do piekarnika na około 40 minut do momentu, aż się zarumieni. Po tym czasie odstawiamy je do przestygnięcia. Mascarpone i mleko przekładamy do wysokiego naczynia. Wsypujemy Mix do serka mascarpone. Całość ubijamy na najwyższych obrotach przez 3 min. Następnie, dodajemy startą czekoladę i wiórki kokosowe. Tak przygotowany krem przekładamy do formy na wypieczone i wystudzone ciasto. Posypujemy dodatkowo odrobiną wiórków lub startej czekolady. Tartę wstawiamy do lodówki na ok. 3 godziny. Po tym czasie można śmiało delektować się słodkim wypiekiem!



Więcej inspiracji na tarty można znaleźć na www.delektujemy.pl

Kategoria artykułu: Kulinaria