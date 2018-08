Domowe lody ze szpinakiem

Składniki:

Szpinak młody marki Eisberg – 3 garści

limonka – 1 szt.

kiwi – 3 szt.

miód – 2 łyżki (opcjonalnie syrop klonowy)

jogurt naturalny – 1 szklanka

***

Wykonanie:

Kiwi zblendować z jogurtem naturalnym. Z limonek wycisnąć sok i wlać do masy. Dodać młody szpinak, miód i ponownie zblendować. Powstały koktajl przelać do foremek, włożyć patyczki do lodów i mrozić przez co najmniej kilka godzin w zamrażalniku.

*

Źródło: Orchidea Creative Group