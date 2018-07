Zlot i kino pod chmurką

Oława. Centrum Sztuki w Oławie zaprasza na Kino Plenerowe wieczorową porą w ramach II Oławskiego Festiwalu Food Trucków

20 lipca będzie można zobaczyć film „Szef”, a w 21 lipca pełną akcji komedię „Nice guys. Równi goście”. Oba filmy zostaną wyświetlone o godz. 21:00 na terenie „Miasteczka”, a ich projekcja potrwa około dwóch godzin.

Film „Szef” opowiada historię Carla Caspera (Jon Favreau), szefa kuchni w knajpce modnej dzielnicy Los Angeles, który swego czasu miał status największej gwiazdy na kulinarnym nieboskłonie miasta. Dziesięć lat później, restauracja nadal cieszy się popularnością wśród klientów, ale pasja Carla gdzieś zniknęła. Na dodatek jego knajpkę odwiedza znany krytyk i bloger, który wystawia restauracji niską ocenę. Carl traci pracę, a rozwód i rozłąka z synem uświadamiają mu, że gotowanie to jedyna rzecz na świecie, w której jest naprawdę dobry. Za wszelką cenę postanawia więc odzyskać dawny entuzjazm i wyobraźnię prawdziwego mistrza kuchni. Okazją ku temu staje się stary food truck, który dostaje w prezencie od obecnego męża byłej żony.

Drugi z filmów porównywany jest często do klasyka – „Zabójczej broni”. Sensacyjna intryga w wykonaniu rewelacyjnego duetu: Russell Crowe i Ryan Gosling ma kilka pięter, w związku z czym publiczność nie raz będzie musiała zrewidować swoją wiedzę na temat tego, co zobaczyła na ekranie. Trenowany przez partnerów słowny ping pong dostarcza równie dużo frajdy, co zainscenizowane z polotem, łączące slapstick z groteskową przemocą sceny akcji, zaś przebojowy soundtrack z miejsca wpada w ucho.

Piątkowe i sobotnie Kino Plenerowe jest częścią II Oławskiego Festiwalu Food trucków, który będzie trwał od 20 do 22 lipca. Organizatorzy szykują ponad 20 trucków z wyjątkowymi potrawami z niemal wszystkich stron świata, doskonałą atmosferę i muzykę na żywo w wykonaniu DJ Fyncza!

Wstęp darmowy.







(kt)