Dla każdego coś innego. Czas na majówkę!

W tym roku długi weekend zacznie się jeszcze w kwietniu. 28 i 29 kwietnia na parkingu przy Centrum Sportu i Rekreacji odbędzie się zlot food trucków. To jednak nie tylko pyszne potrawy. Ma być kulturalnie i kulinarnie przez świat, dlatego organizatorzy przygotowują też niespodzianki koncertowe. Gwiazdą pierwszego wieczoru będzie niepowtarzalny Jose Torres i Havana Dreams. Pełen ciepła i kubańskich rytmów koncert połączony z pokazem i nauką salsy przeniesie wszystkich na ciepłe ulice Hawany. Tego dnia na scenie pojawi się również zespół country – „Kefiry” oraz Teatr Wędrowny „Małe Mi” ze spektaklem dla dzieci „Alibaba i czterech rozbójników”.

Drugiego dnia królować będą instrumenty dęte. Najpierw wystąpi Big Bang Jelcz-Laskowice, a potem orkiestry z Wrocławia i z Niemiec.

Jose Torres pochodzi z Kuby. To wirtuoz instrumentów perkusyjnych od wielu lat zamieszkały na stałe w Polsce. Założyciel pierwszej w Polsce orkiestry salsowej „Jose Torres Salsa Tropical”. Występując od ponad 25 lat na polskiej scenie muzycznej współpracował z wieloma gwiazdami estrady m.in. Marylą Rodowicz, Kayah, Ewą Bem, Urszulą, Ryszardem Rynkowskim, Stanisławem Soyką, Grzegorzem Ciechowskim, Raz Dwa Trzy, Mietkiem Szcześniakiem, Blue Cafe i wieloma innymi.

Havana Dreams to pierwszy na polskiej scenie muzycznej zespół, specjalizujący się zarówno w tradycyjnej muzyce kubańskiej jak również w nowym stylu młodego pokolenia – Timbie. Podobne brzmienia można posłuchać na ulicach Hawany. To muzyka, która ma w sobie wiele emocji.

Zespół Kefiry powstał jesienią 2011 roku we Wrocławiu. Założycielami grupy byli Maks Ambroziak (gitara akustyczna, wokal) i Tomek Burzyński (perkusja). W ich głowach jednocześnie zrodził się pomysł, aby znane i powszechnie lubiane piosenki przearanżować na styl z Dzikiego Zachodu. Kefiry nie boją się sięgać po takie utwory jak „Takie tango”, „Czerwony jak cegła”, „Jolka, Jolka…”, „Dni, których nie znamy”, czy „Autobiografia”, by pokazać światu ich countrowe oblicze. Do tych znanych i powszechnie lubianych przebojów zespół dorzucił swoje autorskie kompozycje i teksty.

„Małe Mi” to wierny tradycji wędrownych opowiadaczy autorski Teatr Lalek. Teatr Sławy Tarkowskiej, absolwentki Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej, dyplomowanej bajkoterapeutki. Profesjonalny, uważny i otwarty na potrzeby młodych widzów oraz ich opiekunów. Bawi i uczy.

Lokalny Big-Band od 2011 roku prowadzi swoją działalność przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach. Zespół liczy 18 osób, band leaderem i aranżerem jest Adrian Grodzicki. Materiał koncertowy J-L Big Bandu to powrót do wspaniałych brzmień big bandów z lat pięćdziesiątych, sześćdziesiątych, ale też współczesnych. Na repertuar składają się utwory swingowe, jazzowe, popowe, latynoamerykańskie i rozrywkowe.

1 maja klub „Harcownik” zaprasza na Toyota XVII Maraton Jelcz-Laskowice, a także na półmaraton i bieg na 10 kilometrów. Sportowa rywalizacja rozpocznie się o 9:00 w okolicach Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2. Będzie to również trzynasta edycja memoriału Barbary Szlachetki i pierwszy bieg Korony Harcownika w 2018 roku.

2 maja przepełniony będzie muzyką. Koncertowanie o 17:00 rozpocznie „Big up!” – zespół grający muzykę reggae w wypracowanym, charakterystycznym dla siebie stylu. Istnieje od listopada 2011 roku, a w jego skład wchodzą muzycy z Gniezna, Koła, Turku i Zbąszynia.

O 19:00 na scenie pojawi się zespół „Loka”, który został założony w 2012 roku przez producenta muzycznego Kamila Mikułe i wokalistę Grzegorza Porowskiego. „Prawdziwe powietrze” – pierwszy singiel zespołu i dotychczas największy hit grupy emitowany był we wszystkich stacjach radiowych.

Gwiazdą wieczoru (występ o 21:00) będzie Agnieszka Chylińska – wokalistka rockowa, która zdobyła serce publiczności hitami takimi jak: „Nie mogę Cię zapomnieć”, „Kiedy powiem sobie dość”, „Niekochana”. Kontrowersyjna piosenkarka oraz autorka tekstów rozpoczęła karierę muzyczną od zdobycia III nagrody na Festiwalu Piosenki Francuskiej w Starogardzie Gdańskim. Później dołączyła do zespołu Second Face, by w 1994 roku przyjąć zaproszenie do śpiewania w zespole Skawalker, który potem zmienił nazwę na O.N.A. Agnieszkę Chylińską doceniono za drapieżny głos, teksty piosenek oraz energię na scenie. Wielokrotnie była nominowana do najważniejszych nagród właśnie jako wokalistka i autorka. W 2002 roku Agnieszka Chylińska została nagrodzona Paszportem „Polityki”, a w 2003 zakończyła współpracę z O.N.A. Po odejściu z zespołu i urodzeniu dziecka postawiła na karierę solową. Wtedy też nastąpiła sceniczna przemiana piosenkarki, która zaowocowała w 2009 roku pierwszą solową płytą „Modern Rocking” w rytmach popu i muzyki dance. Płyta okazała się wielkim sukcesem komercyjnym wdrapując się na szczyt listy najlepiej sprzedających się albumów w Polsce i już w pierwszym tygodniu sprzedaży pokrywając się złotem. W 2014 roku otrzymała nagrodę specjalną Eska Music Awards za całokształt twórczości. W maju 2017 wokalistka zaśpiewała w koncercie platynowym na Polsat SuperHit Festiwal 2017.

O 22:00 na muzycznej plaży rozpocznie się charytatywna Klubowa Majówka. W tym roku organizują ją Paweł Mecan (dj Hals), Damian Dobroszczyk (dj Flip) i Adrian Bubała (dj Bubi) we współpracy z Młodzieżowym Centrum Pomocy. Wstęp 10 zł. Kwota w całości trafia do puszki, by potem pomóc podopiecznym MCP.

3 maja impreza przeniesie się do hali CSiR, gdzie będzie można posłuchać koncertu galowego „Z batutą i humorem przez świat” w wykonaniu Macieja Niesiołowskiego jako dyrygenta i prowadzącego.

