Pyszne zapiekanki w sam raz na kolację

Zapiekanka to proste w przygotowaniu i smaczne danie dla całej rodziny. Jest to również doskonały sposób na przemycenie warzyw, które ukryte pod przykryciem sera czy sosu beszamelowego, nie zostaną pominięte w czasie jedzenia przez nieprzekonane do nich dzieci. Eksperci marki Sandra przygotowali trzy przepisy na zapiekanki warzywne, makaronowe oraz te tradycyjne – na bagietce.

Jeśli chcemy przygotować szybką kolację to zapiekanka na pieczywie będzie idealnym rozwiązaniem. Natomiast jej nieco bardziej pracochłonna odmiana – z makaronem czy ziemiankami, będzie świetną propozycją na smaczny, i nadal ekspresowy w porównaniu z innymi daniami, obiad.

Zapiekanka na bagietce

Składniki:

Bagietka

Pomidory krojone bez skórki marki Sandra

Pieczarki krojone marki Sandra

Cebula czerwona

Świeże liście bazylii

Ser mozzarella

Sól, pieprz do smaku

Przygotowanie:

Bagietkę przekrawamy po długości na dwie części. Układamy na niej pomidory, ser, pieczarki oraz pokrojoną w piórka cebulę. Doprawiamy solą i pieprzem do smaku. Wstawiamy do piekarnika na 10 minut. Dekorujemy świeżą bazylią.

Zapiekanka makaronowa

Składniki:

Makaron muszelki

Pomidory krojone marki Sandra

Pieczarki krojone marki Sandra

Ser mozzarella

Mięso mielone wołowe

Pomidorki koktajlowe

Natka pietruszki

Cebula

Czosnek

Bazylia

Oliwa

Sól, pieprz do smaku



Przygotowanie:

Na oliwie podsmażamy pokrojoną w kostkę cebulę, czosnek i mięso. Kiedy się zarumienią dodajemy pomidory z puszki, natkę i doprawiamy bazylią, solą i pieprzem do smaku. Makaron gotujemy w osolonej wodzie przez połowę czasu, jaka jest podana na opakowaniu. Do naczynia żaroodpornego wrzucamy warstwę makaronu, na to warstwę sosu i sera – tak do wyczerpania składników. Na wierzch kładziemy pokrojone pomidorki koktajlowe. Zapiekamy przez ok. 15 minut.

Zapiekanka warzywna

Składniki:

Cukinia

Kukurydza marki Sandra

Groszek marki Sandra

Kurczak

Oliwa

Cebula

Czosnek

Szczypiorek

4 łyżki masła

4 łyżki mąki

3 szklanki mleka

1 łyżeczka gałki muszkatołowej

Sól, pieprz do smaku



Przygotowanie:

Na oliwie podsmażamy pokrojonego w kostkę kurczaka, cebulę, przeciśnięty przez praskę czosnek, kukurydzę i groszek. Cukinię kroimy na plastry, solimy z obu stron i odstawiamy na chwilę na ręcznik papierowy, aby odsączyć nadmiar wody. Masło rozpuszczamy na patelni, dodajemy mąkę i mieszamy na gładką masę. Dolewamy mleko – energicznie mieszamy, aby wszystko połączyło się w jednolitą masę. Dodajemy gałkę muszkatołową i doprawiamy solą i pieprzem. Na dnie naczynia żaroodpornego układamy plastry cukinii, warstwę kurczaka z warzywami i polewamy beszamelem. Układamy warstwy do momentu, aż wyczerpią się składniki. Pieczemy przez 20 minut. Posypujemy posiekanym szczypiorkiem.

