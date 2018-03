reklama

Kukurydziana polenta z brokułem, kiełkami i prażonymi pestkami słonecznika

Zdrowy smak natury:

Polenta z brokułem to świetny pomysł na efektowną potrawę, którą można serwować na gorąco i na zimno. Doskonale sprawdzi się jako danie główne, a także jako ciekawa, aromatyczna przekąska dla jednej lub wielu osób. Połączenie delikatnej polenty z aromatyczną pastą, kiełkami, brokułami oraz pestkami tworzy danie, które kusi smakiem i wyglądem. Ta oryginalna potrawa z pewnością podbije podniebienia dużych i małych smakoszy, wegetarian oraz miłośników tradycyjnej kuchni.

SKŁADNIKI

Na polentę:

1 szklanka kaszki kukurydzianej

3 szklanki wody

20 g masła

sól

Na nadzienie:

2 opakowania Pasty z pestkami dyni z brokułami WELL WELL

1 mały brokuł

prażone ziarna słonecznika

czarnuszka

kiełki lucerny lub rzodkiewki

PRZYGOTOWANIE:

Do wrzątku dodajemy masło, sól, a następnie wsypujemy kaszkę kukurydzianą. Gotujemy polentę przez 10-15 minut, cały czas intensywnie mieszając. Odstawiamy na chwilę, po czym z jeszcze ciepłej masy formujemy placuszki i zostawiamy do całkowitego wystudzenia. W tym czasie dzielimy brokuł na małe różyczki i chwilę je gotujemy. Rozgrzewamy masło klarowane, na dużym ogniu obsmażamy placuszki z obu stron. Odsączamy z nadmiaru tłuszczu na papierze kuchennym i układamy na talerzach. Na placuszki nakładamy po łyżce pasty, dekorujemy różyczkami brokułu, ziarnami oraz kiełkami. Równie dobrze smakują ciepłe, jak i zimne.

CZAS PRZYGOTOWANIA: 30 min

LICZBA PORCJI: 4 porcje

Wskazówka: Placuszki formujemy z jak najcieplejszej polenty – w miarę studzenia staje się ona coraz sztywniejsza.

Porada: Do przygotowania dania wykorzystaj pastę z pestkami dyni z brokułami Well Well

Gotowe! Wszystkiego Smacznego! Well-well.eu

Kategoria artykułu: Kulinaria