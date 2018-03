reklama

Kolorowe tortille na pierwszy dzień wiosny

Wiosna to pora roku, na którą zawsze czekamy z upragnieniem. Uwielbiamy ją za to, że przynosi cieplejsze dni oraz pozwala na zmianę garderoby i diety na lżejsze. W tym czasie staramy się jeść zdrowiej, dlatego częściej niż zimą sięgamy po warzywa i owoce. Wiosną do swojego menu warto też wprowadzić nieco więcej koloru. Możemy to zrobić dzięki nowościom od marki Sandra. Tortille o smaku pomidorów, szpinaku czy curry? Wybierz swoje ulubione i skomponuj wiosenne menu.

Czerwony, zielony czy żółty? Jaki kolor najbardziej lubisz, a jaki ma królować na Twoim wiosennym talerzu? Teraz możesz mieć je wszystkie. Marka Sandra wprowadza na rynek nowe smaki tortilli – curry, szpinak oraz pomidor. Zobacz, jak nowe smaki mogą wyglądać na Twoim talerzu!

Na czerwono: Meksykański talerz rozmaitości

Tortilla z dodatkiem pomidora, do tego ser, przyprawy i ostra salsa. Takie danie będzie idealną przekąską. Jeśli dodamy do niego także mięso lub jajko sadzone, sprawdzi się również jako lekki obiad.

Składniki:

⦁ Tortilla z pomidorami marki Sandra

⦁ Cebula

⦁ Pomidory krojone bez skórki marki Sandra

⦁ Ser kozi

⦁ Jajko

⦁ Natka pietruszki

⦁ Sól, pieprz do smaku

Przygotowanie:

Tortillę kroimy na trójkąty i wkładamy na kilka minut do nagrzanego piekarnika. Pieczemy do momentu, aż nachosy będą chrupkie. Pomidory wrzucamy na patelnię i odparowujemy. Doprawiamy solą i pieprzem do smaku. Nachosy wykładamy na talerz, polewamy sosem pomidorowym. Cebulę kroimy na krążki, ser kruszymy – wszystko dodajemy do nachosów. Jajko rozbijamy na patelni i trzymamy do momentu, aż białko się zetnie. Kładziemy na potrawę. Posypujemy posiekaną natką.

Na żółto: Japońskie sushi

Jeśli mamy ochotę na sushi, ale nie mamy pod ręką wodorostów, to możemy z powodzeniem zastąpić je tortillą o smaku curry.

Składniki:

⦁ Tortilla z curry marki Sandra

⦁ Łosoś wędzony

⦁ Kremowy serek

⦁ Ogórek zielony

Przygotowanie:

Tortillę smarujemy serkiem. Po jednej stronie układamy łososia i ogórka pokrojonego w słupki. Wszystko zawijamy. Kroimy na plastry grubości ok. 2 cm.

Na zielono: Kanapka z tortillą zamiast pieczywa

Białe pieczywo możemy zamienić na tortillę. Taka kanapka sprawdzi się poza domem. Można ją jeść zarówno na zimno, jak i na ciepło.

Składniki:

⦁ Tortilla ze szpinakiem marki Sandra

⦁ Pierś z kurczaka

⦁ Sałata lodowa

⦁ Pomidor

⦁ Czerwona cebula

⦁ Żółta papryka

⦁ Sól, pieprz do smaku

Przygotowanie:

Kurczaka kroimy na plastry i podsmażamy na patelni. Doprawiamy do smaku. Na tortilli układamy umyte i pokrojone warzywa i kurczaka. Zawijamy.

Kategoria artykułu: Kulinaria