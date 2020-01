Burger wołowy na plackach z cukinii z keczupem z jabłek

Składniki (dla 4 osób): 600 g mięso wołowego mielone (1:1 szponder i zrazowa)

Przyprawy do mięsa:

sól, pieprz

½ łyżeczki papryki słodkiej

3 łyżki wody

2 łyżki (16 g) oleju rzepakowego (do smażenia)

Placki z cukinii:

500 g cukinii

1 cebula szalotka

1 ząbek czosnku

1 jajko

2 łyżki (20 g) mąki

sól, pieprz

½ łyżeczki kuminu

2 łyżki (16 g) oleju rzepakowego (do smażenia)

Keczup jabłkowy:

200 g jabłek

100 g cebuli

80 g koncentratu pomidorowego

½ szklanki wody

20 g cukru brązowego

1 łyżeczka gałki muszkatołowej

½ łyżeczki ziela angielskiego mielonego

sól, pieprz

2 łyżki (16 g) oleju rzepakowego do smażenia

Dodatkowo:

120 g sałaty masłowej lub rzymskiej

150 g pomidora

80 g cebuli czerwonej

4 łyżki (100 g) jogurtu naturalnego gęstego

Sposób wykonania:

Mięso mielone mieszamy z przyprawami i wodą. Wyrabiamy przez ok 5 min., a następnie formujemy burgery i zostawiamy je w temperaturze pokojowej przez 15 min.

Obieramy jabłka, wydrążamy z nich gniazda nasienne i rozdrabniamy. Cebulę obieramy i kroimy w drobną kostkę. Następnie na rozgrzany olej wkładamy wszystkie składniki keczupu, dodajemy przyprawy i dusimy ok. 20 min. aż smaki się połączą. Na koniec keczup przecieramy blenderem na gładką masę.

Cukinię i cebulę szalotkę ścieramy na tarce na grubych oczkach, a czosnek drobno rozdrabniamy. Następnie wszystkie składniki na placki mieszamy w misce. Formujemy placki o średnicy 10 cm i smażymy na patelni. Po usmażeniu odsączamy z placków nadmiar tłuszczu na ręczniku papierowym.

W międzyczasie rozgrzewamy patelnię grillowa, na której smażymy burgery wcześniej posmarowane z dwóch stron olejem i grillujemy – ok. 2-3 min. z każdej strony, w zależności, jaki chcemy uzyskać stopień wysmażenia.

Prezentacja:

Placki z cukinii smarujemy jogurtem, układamy na nich sałatę, burgera i pocięte w plastry warzywa, kolejno przykrywamy pozostałymi plackami. Keczup z jabłek podajemy osobno.

*

Sałatka tabulah z pieczonymi paprykami, grillowanym bakłażanem i wiśniami

Składniki (dla 4 osób):

1 szt. papryki czerwonej

1 szt. papryki zielonej

200 g bakłażana

100 g cebuli

100 g wiśni

150 g kaszy kuskus

400 ml bulionu warzywnego

1 pęczek zielonej pietruszki

olej do smażenia

Sposób wykonania

Papryki pieczemy w piekarniku w temp. 200 stopni, ok. 10 min. Następnie przekładamy do foliowego worka i szczelnie zwijamy. Po ok. 10 min wyciągamy papryki z woreczka i obieramy ze skóry, usuwamy pestki, a następnie tniemy w drobną kostkę.

W rondelku rozgrzewamy olej i smażymy na nim cebulę pociętą w drobną kostkę i doprawiamy solą oraz pieprzem. Bakłażana tniemy w plastry o grubości 1 cm i solimy. Po 15 min. wycieramy plastry bakłażana ręcznikiem papierowym. Następnie smarujemy je olejem i grillujemy po ok. 3 min. z każdej strony.

Cebulę przekładamy do szklanej miski, dodajemy paprykę, wydrążone wiśnie i posiekaną zieloną pietruszkę. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy. Do miski wlewamy gorący wywar,

a następnie szczelnie przykrywamy miskę folią aluminiową. Po ok. 5 min. kasza jest gotowa.

Prezentacja:

na plastry bakłażana układamy sałatkę z kuskusem.

