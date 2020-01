Jaki kształt ma zdrowie?

Plaster pomidora wyglądem przypominający dwie komory i dwa przedsionki serca, cebula w przekroju to ogromne powiększenie pojedynczej komórki organizmu, a seler naciowy do złudzenia kształtem przypomina ludzkie kości. To podobieństwo wcale nie jest przypadkowe! Agnieszka Piskała-Topczewska, dietetyk i ekspert kampanii „Warzywa i owoce – na szczęście!” wyjaśni, co kryje się za kształtem niektórych warzyw i owoców oraz jakie składniki w nich zawarte są cenne dla naszego organizmu. Z kolei Marcin Budynek, szef kuchni i ambasador kampanii podpowie, jak dobrze wykorzystać ich potencjał kulinarny, serwując niebanalne przepisy do wypróbowania w zaciszu domowej kuchni.

Często stojąc przed sklepową półką lub straganem wybieramy do koszyka produkty, które ładnie wyglądają, apetycznie pachną, są nam potrzebne do przygotowania konkretnej potrawy lub kusi nas promocyjna cena. Warto jednak sięgać po lokalne owoce i warzywa, które oprócz smakowitego wyglądu, przyniosą także ukojenie naszym narządom oraz wpłyną na poprawę stanu zdrowia.

MARCHEW – NA DOBRE WIDZENIE

Plasterek marchwi wygląda jak ludzkie oko – źrenica, tęczówka i promieniste linie.

– Marchew swój soczyście pomarańczowy kolor zawdzięcza beta-karotenowi, który w organizmie przekształca się w witaminę A. Witamina ta niezbędna jest w procesach prawidłowego widzenia. Niedobory witaminy A w codziennej diecie przejawiają się problemami z widzeniem w ciemności, tzw. „kurza ślepota” – mówi Agnieszka Piskała-Topczewska, ekspert kampanii.

– Marchew to powszechnie stosowane warzywo w codziennej kuchni. Proponuję zaserwować ją w formie makaronu – domowe spaghetti z marchewki z ogrodowym pesto to propozycja idealna dla wszystkich – przekonuje szef kuchni Marcin Budynek, ambasador kampanii.

SELER NACIOWY – NA MOCNE KOŚCI

Seler naciowy wyglądem przypomina ludzkie kości.

– Seler naciowy to skarbnica składników mineralnych – ma najwięcej fosforu i wapnia wśród warzyw korzeniowych. Te dwa składniki mineralne warunkują prawidłową budowę kości – zapewnia Agnieszka Piskała-Topczewska.

POMIDOR – NA SPOKOJNE SERCE

Pomidor, jak serce – ma cztery komory i jest czerwony.

– Zawarty w pomidorach likopen, nadający charakterystyczną barwę ma silne działanie antyoksydacyjne. Skutecznie walczy z wolnymi rodnikami, które powstają również pod wpływem silnego stresu mając negatywny wpływ na pracę serca. Dodatkowo, likopen obniża stężenie tzw. złego cholesterolu, dzięki czemu nie przyczepia się on do ścian naczyń krwionośnych i tym samym zapobiega miażdżycy. Jest do doskonały sposób na ochronę serca przed chorobą wieńcową i zawałem – dodaje ekspertka.

– Pomidor to prawdziwy król w kuchni. Z pewnością każda gospodyni docenia jego potencjał kulinarny. A co, gdyby podać go domownikom w nieco odmienny sposób niż zwykle? Zachęcam do wypróbowania przepisu na pieczone pomidorki koktajlowe z jogurtem i chipsami z bagietki – zachęca Marcin Budynek.

CEBULA – NA OCZYSZCZENIE ORGANIZMU

Cebula ma kształt komórek organizmu.

– Dzisiejsze badania pokazują, że związki zawarte w cebuli biorą udział w usuwaniu odpadów ze wszystkich komórek organizmu. To naturalny środek bakteriobójczy, pomaga także produkować łzy. Nieodłącznym towarzyszem cebuli jest czosnek, który wspomaga eliminowanie odpadów i niebezpiecznych wolnych rodników – mówi ekspertka.

– Cebula jest niezbędna w kuchni. Zaostrza smak potraw, nadaje im charakteru, a także ma szerokie możliwości wykorzystania – od konfitury z do popularnej zupy cebulowej. Chętnie dodaję ją do jednej z moich ulubionych gęstych zup – kremu z pieczonej dyni i marchwi z grzybami leśnymi. Istna fuzja smaków i zapachów – dodaje szef kuchni.

RZODKIEWKA – NA PIĘKNE WŁOSY

Rzodkiewka to mała główka z dużymi, długimi i jędrnymi liśćmi. Swoim kształtem przypomina ludzką głowę z bujną czupryną.

– Zawarta w rzodkiewce siarka jest niezbędna do prawidłowej budowy włóka włosa. Jej odpowiednia ilość w diecie ma wpływ na kondycję i wygląd włosów. Rzodkiewki są również źródłem witamin C, B6, kwasu foliowego oraz składników mineralnych – potasu, miedzi, manganu i żelaza, które umożliwiają prawidłową budowę i funkcjonowanie cebulek włosa – mówi dietetyczka.

-Polecam dodać rzodkiewkę do chłodnika z ogórka z miętą i domową grzanką. Nie tylko będzie pięknie wyglądać, ale również pysznie smakować – twierdzi Marcin Budynek, ambasador kampanii.

*

Pieczone pomidorki koktajlowe z jogurtem i chipsami z bagietki

Składniki (dla 4 osób):

600 g pomidorków koktajlowych

1 szt. papryki pepperoni

5 ząbki czosnku

1 łyżeczka kminu rzymskiego

1 łyżeczka cukru brązowego

6 gałązek świeżego tymianku

6 gałązek oregano

10 szt. liści bazylii

olej rzepakowy

600 g jogurtu gęstego typu greckiego

2 pęczki natki pietruszki

1 łyżeczka papryki wędzonej

sól

pieprz

1 szt. bagietki

Sposób wykonania:

Piekarnik nagrzewamy do temperatury 200 stopni. Pomidorki przekładamy do miski, dodajemy pocięty w plasterki czosnek, paprykę pepperoni, dodajemy świeże zioła: tymianek

i oregano, doprawiamy solą, świeżo mielonym pieprzem i skrapiamy olejem rzepakowym. Wszystkie warzywa dokładnie mieszamy i przekładamy do blaszki. Pieczemy ok. 20 min., aż pomidorki zaczną robić się mocno podpieczone.

Jogurt mieszamy z posiekaną pietruszką i papryką wędzoną, a następnie przekładamy do lodówki. Bagietkę cienko tniemy i pieczemy w piekarniku ok. 2-3 min., w temp. 200 stopni.

Prezentacja:

zimny jogurt rozsmarowujemy na środku talerza, robimy wgłębienie

i przekładamy w to miejsce pieczone pomidorki wraz ze smacznym sosem powstałym podczas pieczenia. Z wierzchu posypujemy liśćmi bazylii i podajemy z chipsami z bagietki.

Warzywne spaghetti z ogrodowym pesto

Składniki (dla 4 osób):

150 g marchwi

200 g papryki czerwonej

200 g papryki zielonej

200 g cukinii

100 ml oleju do smażenia

1 pęczek natki pietruszki

1 pęczek koperku

2 ząbki czosnku

60 g orzechów włoskich prażonych

ser twardy typu parmezan 50 g

100 ml oleju do pesto

sól

pieprz

4 gałązki świeżego tymianku

2 gałązki świeżego rozmarynu

Sposób wykonania:

Marchew, papryki i cukinię tniemy w długie, cienkie paski przy pomocy obieraczki do warzyw. Na patelni rozgrzewamy olej, wkładamy świeże zioła (tymianek i rozmaryn) i smażymy ok. minuty, a następnie dodajemy pocięte warzywa. Całość smażymy ok. 3 min., doprawiamy solą i pieprzem.

Natkę pietruszki, koper, obrany czosnek, starty na tarce ser typu parmezan i orzechy prażone zalewamy olejem w wysokim, wąskim pojemniku i doprawiamy solą oraz pieprzem,

a następnie miksujemy do uzyskania gładkiej pasty.

Prezentacja:

gotowe pesto mieszamy ze smażonymi warzywami i dekorujemy świeżymi ziołami i płatkami sera.

Krem z pieczonej dyni i marchwi z grzybami leśnymi

Składniki (dla 4-6 osób):

1 kg dyni hokaido

1 marchew

1 cebula

2 ząbki czosnku

1,5 l bulionu warzywnego (lub drobiowego)

2 łyżki oleju rzepakowego

6 łyżek śmietany 18%

200 g grzybów leśnych (kurka, borowik, podgrzybek)

½ pęczka zielonej pietruszki

Przyprawy:

1 łyżeczka curry

1 łyżeczka imbiru

sól

pieprz

Sposób wykonania:

Dynię przecinamy na pół skrapiamy olejem i pieczemy 45 min. w piekarniku nagrzanym do 180 stopni wraz z obraną marchwią. Po upieczeniu, z dyni wyciągamy pestki i rozdrabniamy warzywa.

W garnku smażymy cebulę pociętą w drobną kostkę i czosnek, dodajemy przyprawę curry i imbir. Smażymy ok. 3 min., a następnie dodajemy rozdrobnione, upieczone warzywa. Dolewamy bulion i gotujemy ok. 20 min. Po tym czasie dodajemy śmietanę i doprawiamy. Zupę miksujemy do uzyskania kremowej konsystencji.

Grzyby rozdrabniamy i smażymy na maśle ok. 4 min. Pod koniec smażenia dodajemy posiekaną pietruszkę i przyprawiamy do smaku.

Prezentacja:

Do głębokiego talerza wlewamy zupę, a na wierzchu układamy smażone grzyby.

*

Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna „Warzywa i owoce – na szczęście!”sfinansowana jest ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. Organizatorem kampanii jest Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych. Więcej informacji o kampanii znajduje się na stronie internetowej oraz na profilu na Facebooku: www.warzywaiowocenaszczescie.pl; www.facebook.com/warzywaiowocenaszczescie

