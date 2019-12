12 potraw wigilijnych. Znasz je?

Taka tradycja, że potraw musi być 12. Wszędzie takie same? Nie. W różnych miejscach Polski będą różne. Jak policzyć potrawy? Też nikt nie wie, ale każdy próbuje. Jeden liczy barszcz z uszkami, drugi uszka liczy osobno. A jak u was?

Oto przykładowa lista 12 potraw wigilijnych

1. Karp (np. smażony czy w galarecie)

2. Ryba po grecku

3. Kapusta z grzybami

4. Kompot z suszonych owoców

5. Pierogi z kapustą.

6. Pierogi z grzybami.

7. Śledź (np. w sosie śmietanowym, w oleju)

8. Sernik

9. Sałatka jarzynowa

10. Makowice

11. Zupa grzybowa

12. Barszcz z uszkami

Co można wyrzucić z tej listy, a czego na pewno brakuje? No i co z kutią, bo tu u nas ludzie wschodni? A zupa rybna na Wigilię jest ok?

Kategoria artykułu: Kulinaria