Piotr Bukartyk z zespołem

Centrum Sztuki w Oławie zaprasza na koncert Piotra Bukartyka z zespołem, który odbędzie się 15 listopada o godz. 19:00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury przy ul. 11 listopada 27 (filia nr 2 Centrum Sztuki w Oławie). Bilety w cenie 60 zł dostępne w kasie OWE ODRA przy ul. Młyńskiej 3 (filia nr 1 Centrum Sztuki w Oławie), online na kultura.olawa.pl oraz w kasie Ośrodka Kultury na godzinę przed wydarzeniem (tylko w przypadku wolnych miejsc).

Piotr Bukartyk jest obecny na polskiej scenie muzycznej od ponad 30 lat. Jego twórczość jest opowieścią o codziennym życiu, prozaicznych sytuacjach, które nas spotykają, ale też trochę o miłości. Wszystkie historie oprawione są niebanalnym tekstem oraz wspaniałym aranżem muzycznym, nad którym czuwał Krzysztof Kawałko. Dzięki temu, każdy koncert jest niesamowitą podróżą w świat muzyki.

Od wielu lat, twórczość Piotra można również spotkać co piątek w porannej addycji Wojciecha Manna w Trójce – śpiewa napisane dzień wcześniej piosenki-felietony, które niewątpliwie stanowią inspirację dla nowego materiału.

W grudniu 2017 roku premierę miała płyta „Ja, wolny człowiek” na której Piotr Bukartyk pojawia się w towarzystwie niesamowicie zdolnego gitarzysty Krzysztofa Kawałko. O samej płycie autor mówi: „Chciałbym móc powiedzieć, że tą płytą zamykam pewien rozdział, ale wiem, że ten rozdział wolałby, żebym to ja się zamknął. Oto skromny wybór napisanych niedawno, mało tanecznych piosenek. Nagraliśmy je „na setkę”, bo każda z nich miała w radio właśnie taką premierę – nie słyszałem Waszej reakcji, ale wiedziałem, że nie jestem sam i że nie śpiewam w próżnię. Ostatnio, tak jak wielu z Was czuję, że gadam do ściany. Chyba właśnie o tym jest ta płyta – pamiątka z czasów, które będę chciał zapomnieć.”

Tego samego roku, tylko w kwietniu, premierę ma również zespołowa płyta Piotra pod tytułem „O zgubnym wpływie wyższych uczuć”. Wcześniejsza płyta „Kup Sobie Psa”, została bardzo dobrze przyjęta przez fanów, a jej oficjalny singiel bardzo długo gościł w pierwszej dziesiątce Listy Przebojów Trójki. Dodatkowo stał się tytułową piosenką w filmie „Moje Córki Krowy”.

