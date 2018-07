Co nowego w OH Kino?

Mamma Mia: Here We Go Again! Na ekranach OH Kino Oława!

***

Mamma Mia: Here We Go Again! – kontynuacją ekranizacji musicalu Mamma Mia! z 2008, którego fabuła opiera się na piosenkach szwedzkiego zespołu ABBA.

Opis filmu:

Sophie (Amanda Seyfried) spotyka się na greckiej wyspie Kalokairi z przyjaciółkami swojej matki Donny (Meryl Streep) – Rosie (Julie Walters) i Tanyą (Christine Baranski). Dziewczyna ogłasza im, że jest w ciąży, jednak obawia się, że samodzielnie nie uda jej się wychować dziecka. Kobiety oferują swoją pomoc, a do spółki dołączają także mąż Donny, Sam (Pierce Brosnan) oraz jej byli partnerzy: Harry (Colin Firth) i Bill (Stellan Skarsgård). Wszyscy zaczynają opowiadać historię nastoletniej Donny, która została matką w młodym wieku i samodzielnie wychowywała dziecko, jednocześnie prowadząc grecką willę oraz śpiewając w girls bandzie.