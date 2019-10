Rowerzysto, po zmroku stanowisz zagrożenie!

Czytelnik chce za naszym pośrednictwem przekazać apel

– Przed 19.00 jechałem dziś samochodem trasą z Oławy do Jelcza-Laskowic – pisze. – Było już ciemno, a do tego unosiła się mgła. Na trasie minąłem czterech rowerzystów. Trzech z nich nie miało żadnych odblasków, jednego zauważyłem dosłownie w ostatniej chwili. To nie pierwszy raz, gdy spotyka mnie coś takiego. Proszę, opublikujcie mój apel. Rowerzysto zrozum, że po zmroku stanowisz zagrożenie. Przede wszystkim dla siebie! Gdy jedziesz przez ciemny las bez elementów odblaskowych, my kierowcy nie mamy szans, żeby Cię odpowiednio szybko zauważyć. Nie wyjeżdżajcie z domów bez odblasków i sprawnych świateł w rowerze, bo kiedyś do tych domów po prostu nie wrócicie.

