Podziel się wrażeniami z Dolnego Śląska i wygraj fantastyczne nagrody!

Macie ciekawe zdjęcia z naszego regionu? Udało Wam się uchwycić coś w niebanalny sposób? Czas to pokazać! Właśnie ruszył wspólny konkurs fotograficzny National Geographic Polska oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pod nazwą: „Podziel się wrażeniami z Dolnego Śląska”. Zapraszamy do niego wszystkich pasjonatów fotografii i miłośników naszego regionu. Czekają fantastyczne nagrody!

Wybierzcie maksymalnie trzy zdjęcia, z których jesteście szczególnie dumni, które zachwycają lub po prostu pokazują coś, co Was zaskoczyło. Nie stawiamy w tej kwestii ograniczeń, a właściwie jedno – to musi być Dolny Śląsk! Następnie wejdźcie na stronę: http://dskonkurs.national-geographic.pl/ i wypełnijcie znajdujący się na niej formularz zgłoszeniowy oraz dodajcie zdjęcia.

Dalszy ruch jest już po naszej stronie. Do 29 września zbierzemy wszystkie zgłoszenia, a komisja konkursowa złożona z przedstawicieli National Geographic oraz Wydziału Promocji UMWD wybierze 3 laureatów oraz przyzna maksymalnie 10 wyróżnień. Uroczyste wręczenie nagród w konkursie nastąpi podczas Festiwalu Podróżników, który odbędzie się w dniach 11-13 października w Dolnośląskim Centrum Filmowym.

Pokażmy piękno Dolnego Śląska. Być może to Wasze zdjęcia już wkrótce sławić będą Dolny Śląsk.

