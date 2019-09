Kochają stare auta, podróże i chcą pomagać

Stowarzyszenie 94 Oktany działa w Jelczu-Laskowicach. To klub zrzeszający miłośników zabytkowych pojazdów. Angażują się również w działalność społeczną i pomagają! Trwa ich wyprawa do Turcji, wyruszyli 10 września (pisaliśmy o tym TUTAJ Dziś kolejna relacja z tej wyprawy…

„Dwa dni w Rumunii to stanowczo za mało! Ten kraj jest jak magnes. Ma siłę przyciągania. Jest wciąż dziki i dziewiczy, nieskażony komercją. To raj dla miłośników przyrody okraszonej zamkami i legendami. Nas wciągnęła Alba Lulia. Przepiękna twierdza, dzisiaj jest wspaniałą atrakcją turystyczną. Po długiej przerwie ruszamy dalej, mijając urocze wioski i cygańskie miasteczko. Domy wyglądają jak szalona wizja architekta. Jest trochę jak w świątyni kiczu. No ale z gustami się nie dyskutuje. Pędzimy dalej do Sybina i to dosłownie. Wjeżdżamy na autostradę co w tym kraju jest raczej ewenementem. Sybin to w mojej ocenie najpiękniejsze rumuńskie miasto. Tu spotykamy się z załogą Zukietty z Chojnowa. Wyglądają jak rozjechani walcem. 1500 km w Żuku w 5 chłopa to naprawdę wyzwanie, tym bardziej że ostatnią noc spędził w aucie. Dajemy im chwilę odpoczynku, a sami jedziemy na camping. Oddalony o 12 km od centrum z ceną 26 euro za naszą ekipę i najpiękniejszym widokiem na góry. Jemy obiadek, który przygotowała „Sprytna Gosposia”. Wieczorem ruszany na spotkanie do centrum.”

„Wpływamy do Bułgarii i to dosłownie. Późnym wieczorem docieramy nad Dunaj. Przed nami przeprawa promowa. Niewielkie promy zabierają na pokład zaledwie kilka aut. Upychają nas z 4 osobówkami i czterema ciężarówkami. Prom przypomina bardziej dużą tratwę niż statek. Wszystko jest dość siermiężne, nie ma barierek, oświetlenia ani zabezpieczeń. Dwa razy sprawdzamy czy mamy zaciągnięty hamulec ręczny i czy wbity jest bieg. Nic nie zabezpiecza i nie chroni auta przed spadnięciem do wody. Płyniemy szybko przez Dunaj który w tym miejscu ma ponad 3 kilometry szerokości. Nasza tratwa sunie w kompletnej ciemności. Po chwili docieramy na drugi brzeg. W.ciemnościach gubimy drogę do granicy. Szybko się jednak orientujemy i wracamy na granicę. Nasze auto wjeżdża do betonowej wanny a z góry zaczyna na nas kapać ciecz o zapachu chloru. Sama granicą wygląda jak po przejściu frontu. Kilka aut które przypłynęły z nami wciąż czekają na odprawę. Leniwi celnicy są w pracy którą szanują, przeciwnie do stojących w kolejce. Po dobrej chwili, nie wróć! Po długim postoju nasza kolej. Skrupulatny służbista odnajduje w naszym aucie kiełbasę. Nie byle jaką! Naszą pyszną wędzoną podhalańską! Robi się grubą afera. Oczami wyobraźni widzę nasze spektakularne zatrzymanie. Gruby strażnik wyciąga mnie z auta. Krzysztof trzyma w ręku reklamówkę z mięskiem. Ciekawe co nas czeka za próbę przemytu? W głowie kotłuje się co z nami będzie….

Trafiamy na zaplecze posterunku. Tam deponujemy kiełbasę. Lodówka zamknięta na gruby łańcuch pomimo zamknięcia otwiera się.

Inspektor sanitarny uśmiecha się.szeroko i wkłada worek do lodówki. I po sprawie.

Wjeżdżamy do Bułgarii. Jeszcze 220 kilometrów i znów spędzimy noc z załogą Zukietty. Nie ukrywam że brakuje nam ich poczucia humoru.”

Właśnie zbliżamy się do granicy z Turcją i wieczorem powinniśmy osiągnąć cel czyli Istambuł.

Pozdrawiamy serdecznie

Załoga Ekspedycji charytatywnej 94 Oktany dla DCO w składzie:

Grzegorz Zabierowski-Kapitan

Radosław Babijczuk-Sternik

Ireneusz Jurasik- I Oficer

Krzysztof Cierlik- Bosman

Zbierają pieniądze na Dolnośląskie Centrum Onkologiczne we Wrocławiu. Więcej na temat zbiórki na www.94oktany.pl

