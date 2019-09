Co w kinie ODRA?

Zapraszamy do kina ODRA!

Kino Malucha: Proszę słonia

Po wakacyjnej przerwie od września wznawiamy w Kinie Odra cykliczne seanse dla naszej najmłodszej

widowni! Przypominamy, że Kino Malucha to projekcje krótkich bajek dla dzieci w wieku do 5 lat a po

seansie zabawa z animatorem w holu kina lub na sali kinowej.

Już w niedzielę 15 września o godz. 11:00 zapraszamy na cztery odcinki bajki „Proszę słonia” – animacji

na podstawie książki dla dzieci z lat 60-tych autorstwa Ludwika Jerzego Kerna. Głównymi bohaterami

bajki są: chłopiec imieniem Pinio oraz porcelanowy słoń Dominik, który urósł i ożył pod wpływem

witamin, dawanych mu przez chłopca. Dominik, umie mówić i staje się najlepszym przyjacielem Pinia.

Wspólnie przeżywają wiele ciekawych przygód. Cztery z nich: „Pierwsze kroki”, „Wycieczka za miasto”,

„Znajomi w ZOO” oraz „Przeprowadzka Dominika” będziecie mieli szansę zobaczyć w niedzielę 15

września o godz. 11:00 w Kinie Odra.

Koszt biletu dla opiekuna to 12 zł, bilet dla dziecka – 10 zł. Cena zawiera udział w animacjach.

***

Wrześniowe Kina Seniora w Kinie Odra

Od września wznawiamy nasze cykliczne seanse dla Seniorów. Co więcej, miło nam poinformować, że

będziemy spotykać się częściej, bo raz w tygodniu – w każdy wtorek – o godz. 13:00!

Na pierwsze po wakacjach Kino Seniora zapraszamy już we wtorek 17 września o godz. 13:00.

Proponujemy film „Piłsudski” z Borysem Szycem w tytułowej roli.

Jest rok 1901. Józef Piłsudski „Ziuk” po brawurowej ucieczce ze szpitala psychiatrycznego ponownie

staje na czele polskiego podziemia niepodległościowego. Nieugięty na polu walki, w życiu prywatnym

poddaje się namiętności, rozdarty między dwiema kobietami jego życia – żoną (Magdalena Boczarska) i

kochanką (Maria Dębska). „Piłsudski” to kino awanturnicze, płomienny romans, historia prawdziwa

Marszałka, jakiej dotąd nie znano.

Kolejne Kino Seniora to film „Pavarotti”, który pokażemy 24 września. Dokument przedstawiający życie

wybitnego śpiewaka operowego, który sławą przyćmił niejedną gwiazdę rocka. Reżyser przypomina, że

Pavarotti był nie tylko genialnym wokalistą, ale również fascynującą osobowością medialną: królem

dowcipu, Wezuwiuszem pozytywnej energii, czarującym uwodzicielem, któremu nadprogramowe

kilogramy dodawały jedynie seksapilu.

Bilety w cenie 12 zł dostępne w kasie Kina Odra oraz na kultura.olawa.pl.

