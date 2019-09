Tomasz Windysz - szef kliniki

RENOVAMED – CENTRUM MEDYCZNE W OŁAWIE, JAKIEGO NIE BYŁO

Na medycznej mapie gabinetów lekarskich w Oławie, dwa lata temu, pojawiło się zupełnie wyjątkowe miejsce. To RenovaMed. Dostęp do usług medycznych z zakresu medycyny estetycznej stał się tym samym znacznie prostszy. Oławianie nie muszą już sięgać po konsultacje i zabiegi do dużych ośrodków takich jak: Wrocław, Kraków, Warszawa, aby w pełni zadbać o siebie

W głowie założyciela i lekarza, Tomasza Windysza od lat tlił się pomysł na klinikę, która kompleksowo zadba o zdrowie i urodę Pań i Panów. Potrzebę pomagania ludziom, jako lekarz, konsekwentnie realizował już od dziecka, teraz z wielką pasją i zaangażowaniem realizuje się będąc lekarzem medycyny estetycznej.

„…to Centrum Medyczne dla każdego, mamy wielu specjalistów, wachlarz naszych usług jest bardzo szeroki. Naszą dewizą jest profesjonalizm i nastawienie na potrzeby naszych Klientów. RenovaMed to miejsce dla ludzi, którzy walczą z kompleksami z powodu blizn, łysienia, problemów ze skórą czy nadwagą. Pomagamy w leczeniu żylaków. Ale także upiększamy. Jesteśmy dumni z tego co robimy i jak. Niezależnie od wieku czy płci, nasi specjaliści dopasują najlepsze metody, by po prostu pomóc” – mówi Tomasz Windysz, właściciel Centrum Medycznego.

Nasi Specjaliści:

Mamy doskonały zespół, doświadczonych i pełnych pasji specjalistów, dzięki któremu RenovaMed, to miejsce nie inne niż znane gabinety medycyny estetycznej w Warszawie czy Krakowie. Stale podnosimy swoje umiejętności i uwielbiamy się rozwijać. Korzystamy z najnowszych osiągnięć wiedzy podczas szkoleń we Francji czy USA, ale też licznych szkoleń w kraju, to stały element naszej zawodowej drogi.

Ambitny zespół

RenovaMed to:

LEKARZE:

*Medycyny estetycznej,

*Chirurgii plastyczny,

*Chirurgii naczyniowej,

*Ortopedii,

a także:

*Dietetyk,

*Fizjoterapeuta,

*Kosmetolodzy,

*Makijażysta, Stylista.

Z jakich zabiegów najczęściej korzystają nasi Klienci?

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb Klientów indywidualnie. Jako lekarz jestem zwolennikiem łączenia terapii i z doświadczenia wiem, że te mają najwyższą skuteczność. Dlatego też oferujemy bardzo zróżnicowane zabiegi medycyny estetycznej, uzupełniane o profesjonalną kosmetykę – mówi Tomasz Windysz.

Dużą popularnością cieszą się zabiegi, mające na celu zatrzymanie upływu lat, jak wypełnianie zmarszczek, zabiegi z użyciem BOTOXu, konturowanie twarzy, korekcja ust, ale także zabiegi z użyciem lasera.

Spektakularne efekty osiągamy dzięki zastosowaniu laseroterapii właśnie. Pracujemy na najnowocześniejszym sprzęcie, takim jak Laser CO2 – niezawodny w usuwaniu znamion i blizn. Laser TERMOCEL, który jest doskonały przy zamykaniu naczynek. Urządzenie IPL – świetne narzędzie przy fotoodmładzaniu, ale także w walce z przebarwieniami, które szczególnie po lecie pojawiają się na twarzy, dekolcie i dłoniach. I szczególnie lubiany przez Panie – laser, który pozwala pozbyć się zbędnego owłosienia. Tutaj i Panie i Panowie zachwyceni są z efektów.

Inną grupą są zabiegi modelujące ciało. Nasze Klientki uwielbiają Magnifico. Pozwala na bardzo skuteczny zabieg odchudzający, usuwający Cellulitis i wygładzający ciało – zabieg zwany ENDERMOLOGIĄ, z dodatkową funkcją ultradźwięków, przynosi spektakularne efekty, przy serii zaledwie kilku zabiegów.

Od dwóch lat, gdy RenovaMed funkcjonuje na oławskim rynku, mamy wspaniałe grono Klientów i Klientek. Mężczyźni z coraz większą odwagą decydują się na regularne wizyty u nas. Panowie chętnie korzystają z zabiegów MEZOTERAPII skóry głowy w walce z łysieniem, redukcji zmarszczek, ale też zabiegów chirurgii plastycznej i naczyniowej. Pomogliśmy już wielu klientom z problemem żylaków. Ich komfort życia po zabiegu znacznie wzrósł.

Ogromnym zainteresowaniem cieszą się również masaże u naszej Fizjoterapeutki. Od wielu miesięcy pomaga naszym klientom wygrać walkę z kontuzjami i problemami z kręgosłupem.

Od stycznia tego roku do naszego zespołu dołączyła również Pani Dietetyk – prowadzi wiele skutecznych programów żywieniowych w trosce o zdrowie naszych klientów. Pomaga pozbyć się zbędnych kilogramów, ale także wspiera w leczeniu chorób takim jak: cukrzyca, alergie pokarmowe itp.

Poza zabiegami mniej inwazyjnymi w naszym centrum możliwe są również zabiegi z zakresu Chirurgii plastycznej. Zapraszamy Panie na konsultacje dotyczące korekcji piersi, uszu, nosa, opadających powiek czy operacji plastycznych brzucha.

Zawsze podchodzimy odpowiedzialnie do zabiegów. Wnikliwy wywiad podczas konsultacji jest dla nas podstawą do określenia najlepszej metody i zakresu wykonywanych zabiegów. Jesteśmy przekonani, że naturalne piękno jest niezwykłą wartością, a naszą rolą jest jego wydobycie. Zawsze w trosce o zdrowie klientów.

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Aktualności