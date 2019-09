Pobiegną dla Kornelii!

Bieg Charytatywny dla Kornelii odbędzie się w sobotę

Dziewczynka cierpi na autyzm wczesnodziecięcy i potrzebna jest kosztowna terapia mitochondrialna, która jest metodą nowatorską i drogą. – Jak wiadomo biegacze potrafią pomagać i robią to wyjątkowo skutecznie, co pokazują nasze poprzednie akcje i WASZE wielkie serca! – mówią biegacze z klubu Harcownik (organizator akcji)

– Tym razem przenosimy się do Wójcic, gdzie otwieramy nową trasę biegową, a w bieg bardzo mocno zaangażowało się sołectwo Wójcice z sołtysem na czele! 20 zł to opłata startowa, która w całości zostanie przekazana rodzicom dziewczynki!

Gwarantujemy piękną i nową trasę, wyjątkowe medale pamiątkowe oraz statuetki za miejsca 1-3 OPEN K i M! O wyjątkowej atmosferze biegowej już nie wspominając, bo ona towarzyszy nam zawsze!

