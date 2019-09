Konkurs „Społem na Wakacje” rozstrzygnięty

Mamy przyjemność ogłosić zwycięzców w konkursie fotograficznym Społem na Wakacje! Bawełniana torba Społem spędziła letni czas nad jeziorem, w górach, na rowerze, nad morzem a nawet wzięła udział w rekonstrukcji historycznej!

Laureaci konkursu:

miejsce I- Daniel Lala

miejsce II- Małgorzata Antkowiak

miejsce III- Magdalena Gęsior

Nagrodą główną jest wyjazd do hotelu Dziki Potok w Karpaczu z pakietem SPA dla 2 osób. Wręczenie nagród odbędzie się 29 września br. przy okazji Festynu pod Jakubem, do którego już dziś serdecznie zapraszamy.

Oławskie Społem wspiera wiele akcji społecznych i edukacyjnych. Staramy się dbać o środowisko naturalne i do takich działań zachęcamy naszych klientów. Wybierając bawełnianą torbę wspierasz ekologicznie nasz region, ale co ważne oszczędzasz! Torba bawełniana posłuży wiele lat, można ją prać i co ważne dla pań – jest modna oraz zmieści się do damskiej torebki.

Społem Oława to nie tylko sklepy i zakłady produkcyjne, to organizacja aktywna społecznie. Zachęcamy do śledzenia działań jakie prowadzą na stronie www.spolem.olawa.pl

