Sprawdź, gdzie dostaniesz chwilówki bez BIK?

Samochód odmówił posłuszeństwa i nie masz pieniędzy na jego naprawę? Łazienka od dawna prosi się o remont, ale z braku środków ciągle odkładasz go na później? Brakuje Ci pieniędzy na rachunki i bieżące wydatki? Sprawę jeszcze bardziej komplikują błędy z przeszłości, przez które utraciłeś zdolność kredytową? Nie martw się! Na szczęście są chwilówki bez baz do wzięcia od zaraz.

Chwilówki online bez BIK to rozwiązanie dla osób, które zalegają ze spłatą zobowiązań i potrzebują gotówki od ręki. Gwarantują minimum formalności i nie trzeba nawet wychodzić z domu, by je zaciągnąć. Sprawdź, jakie są wady i zalety chwilówek oraz gdzie je dostać.

Szybkie chwilówki przez internet – co to jest?

Chwilówki to mikropożyczki udzielane przez instytucje pozabankowe i parabanki. Zazwyczaj dotyczą one niewielkich kwot, które należy spłacić w ciągu 30, 45 lub 60 dni. Spłata takich pożyczek polega na jednorazowym oddaniu całej kwoty, chociaż są również oferty z możliwością spłaty na raty.

Jednym z rodzajów szybkich pożyczek przez internet są chwilówki bez BIK, czyli bez sprawdzania baz dłużników. Pożyczkodawcy nie sprawdzają, czy ktoś spłacił lub spłaca zaciągnięte zobowiązania, a nawet jeśli, to nie wpływa to na decyzję o przyznaniu chwilówki.

Chwilówki bez BIK – plusy i minusy

Szybkie pożyczki online bez sprawdzania zdolności kredytowej mają swoje wady i zalety. Posiadanie pozostawiającej wiele do życzenia historii kredytowej rzeczywiście może stanąć na drodze do kredytu w banku. Decydując się na chwilówkę bez BIK, nie trzeba się tym martwić. Instytucje pozabankowe mające w swojej ofercie takie pożyczki nie przykładają do zdolności kredytowej większej wagi i udzielają świadczenia praktycznie od ręki. Właśnie czas rozpatrywania wniosku działa na plus – niektóre chwilówki można uzyskać w ciągu zaledwie 15 minut, bez wychodzenia z domu. Za wadę natomiast uznać można konieczność szybkiej spłaty takiej pożyczki.

Niestety chwilówki bez sprawdzania baz obarczone są wysokimi kosztami. Firmy pożyczkowe chcą w ten sposób zrekompensować sobie ryzyko, jakie ponoszą, udzielając produktów finansowych bez zaglądania w historię kredytową klienta. Ponadto może zaciągnąć je każdy, więc niewykluczone, że po chwilówkę sięgnie ktoś, kogo zwyczajnie na to nie stać.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać chwilówki bez BIK?

Jeśli chcesz ubiegać się o chwilówkę bez sprawdzania zdolności kredytowej, musisz spełnić stawiane przed Tobą kryteria. Choć formalności ograniczone są do minimum, to i tak trzeba im sprostać.

Pożyczkobiorca musi mieć:

ważny dowód osobisty,

polskie obywatelstwo,

zameldowanie (lub stałe zamieszkanie) na terenie Polski,

odpowiedni wiek (minimum 18 lat, niektóre firmy ustalają próg nieco wyżej – 21 lat),

numer telefonu,

konto bankowe,

e-mail.

Chwilówki bez BIK – najtańsze oferty

W telewizji i internecie roi się od reklam, które zachęcają do wzięcia chwilówki bez BIK i KRD. Instytucje pozabankowe prześcigają się ze sobą nawzajem, oferując swoim klientom możliwie najkorzystniejsze warunki.

Aby dowiedzieć się, która z nich jest najlepsza, wystarczy skorzystać z dostępnej w sieci porównywarki chwilówek. Po wpisaniu kwoty i okresu spłaty wyświetli się lista propozycji od różnych parabanków. Widoczne będą wszystkie ważne informacje, bez ukrytych kosztów.

Sprawdziliśmy, jakie instytucje bankowe oferują chwilówki bez BIK bez przelewania grosza na kwotę 1 000 zł i okres spłaty 1 miesiąca. Oto 6 propozycji szybkich chwilówek na wrzesień 2019:

1. Chwilówka LoanMe

pierwsza pożyczka za darmo,

kwota pożyczki: max 6 000 zł,

okres pożyczki: max 130 tygodni,

koszt: 124,61 zł,

RRSO: 9,8%,

całkowita kwota do spłaty: 1124,61 zł.

2. Chwilówka Ferratum Bank

pierwsza pożyczka za darmo,

kwota pożyczki: max 2 000 zł,

okres pożyczki: max 30 dni,

koszt: 0 zł ,

RRSO: 0% ,

całkowita kwota do spłaty: 1000 zł.

3. Chwilówka Lew pożyczka

pierwsza pożyczka za darmo,

kwota pożyczki: max 2 000 zł,

okres pożyczki: max 30 dni,

koszt: 0 zł,

RRSO: 0%,

całkowita kwota do spłaty: 1000 zł.

4. Chwilówka KasaTak!

pierwsza pożyczka za darmo,

kwota pożyczki: max 2 000 zł,

okres pożyczki: max 30 dni,

koszt: 0 zł,

RRSO: 0%,

całkowita kwota do spłaty: 1000 zł.

5. Chwilówka niewielkapożyczka.pl

pierwsza pożyczka za darmo,

kwota pożyczki: max 2 000 zł,

okres pożyczki: max 30 dni,

koszt : 0 zł,

RRSO: 0%,

całkowita kwota do spłaty: 1000 zł.

6. Chwilówka Net gotówka

kwota pożyczki: max 2 200 zł,

okres pożyczki: max 6 tygodni,

koszt: 0 zł,

RRSO: 0%,

całkowita kwota do spłaty: 1000 zł.

Pamiętaj!

Wskaźnikiem odgrywającym kluczową rolę przy wyborze chwilówki bez BIK jest RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania), które mówi o tym, jaki jest całkowity koszt zobowiązania. Kieruj się zasadą: im niższe RRSO, tym tańsza chwilówka. Dzięki temu wybierzesz chwilówkę dostosowaną do Twoich potrzeb i realnych możliwości.

(tekst sponsorowany)

