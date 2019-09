Na mapie Google przedstawiono kolorystycznie wszystkie linie, ukazują one planowaną sieć komunikacyjną gminy

Komunikacja miejska po nowemu. WAŻNE! Zgłoś swoje uwagi!

Jelcz-Laskowice. Zmiany. Gmina chce stworzyć nową siatkę połączeń komunikacji miejskiej. Trwają konsultacje społeczne, w trakcie których można zgłaszać swoje uwagi

Cele przynajmniej w teorii są proste. To poprawia sieci komunikacyjnej, nowe kierunki kursowania linii miejskich, podmiejskich i szkolnych, zwiększona częstotliwość kursów, a także integracja czasowa i biletowa z pociągami do Wrocławia oraz autobusami do Oławy.

Reorganizacja

Zgodnie z koncepcją, którą na zamówienie gminy stworzyła firma „Trako”, będą dwie linie miejskie (centrum oraz południowa część Jelcza-Laskowic, a także strefa ekonomiczna w Łęgu), cztery podmiejskie (do Nowego Dworu, Piekar, Łaźna, Dębiny, Chwałowic, Dziupliny, Mościska, Brzezinek i Grędziny) i dwie szkolne (wschodnia część gminy). Wszystkie zapewnią także dojazdy do dworca kolejowego w Jelczu-Laskowicach, kursami pokrywającymi się z godzinami przyjazdu oraz odjazdu pociągów do Wrocławia. Jeden z autobusów będzie miał również przystanek przy stacji kolejowej Jelcz Miłoszyce.

Częstotliwość

Najczęściej będzie kursował autobus linii 0/10, która ma łączyć ulicę Tańskiego z Oławską oraz osiedlem Hirszfelda. W dni robocze w godzinach szczytu co 30 minut, a wieczorem co 45. Do pozostałych autobusów będzie można wsiadać co 90 minut lub co 120 minut (w mniej obleganych godzinach i wieczorami).

Przystanki

W planach jest utworzenie nowych przystanków: Aleja Młodych – Techników, Chabrowa – Tańskiego, Inżynierska – strefa ekonomiczna, Inżynierska – strefa ekonomiczna zachodnia, Kolejowa – dworzec, Osiedle Hirszfelda – dworzec, Oławska – Świerkowa, Oławska – Osiedle Europejskie, Oławska – Polna, Oławska – Tańskiego (CSiR), Osiedle Hirszfelda, Witosa – Oleśnicka, Witosa Sportowa, Witosa – Wiejska, Świętochowskiego – Żurawskiego, Tymienieckiego – Oleśnicka, Brzezinki – Leśna, Miłoszyce – Długa (stacja kolejowa), Miłoszyce – Główna/Kolejowa.

Zmieniona zostanie lokalizacja pięciu: Aleja Młodych – Chabrowa, Miłocice – Główna II, Piekary II, Piekary III, Dębina – Główna.

Reorganizacja infrastruktury ma wpłynąć na łączny czas podróży pasażerów. Stworzono dwie strefy, pierwsza zakłada pięciominutowy czas dojścia do przystanku, a druga dziesięciominutowy. Autobusy będą się zatrzymywały we wszystkich miejscach, które generują większy ruch. W pobliżu obiektów handlowych, ośrodków zdrowia urzędów itp.

Bilety

Podobnie jak dotychczas będą obowiązywały trzy strefy taryfowe. J-L0 obejmująca Jelcz-Laskowice oraz Łęg, J-L1 którą tworzą Miłoszyce, Dziuplina, Mościsko, Dębina, Chwałowice, Piekary, Nowy Dwór i Stanków oraz J-L2 czyli Brzezinki, Grędzina, Miłocice Małe, Kopalina, Minkowice Oławskie, Miłocice, Wójcice i Biskupice Oławskie.

90-minutowy bilet normalny ma kosztować 2, 3 lub 4 zł (na jedną dwie lub trzy strefy), siedmiodniowy – 20, 32 lub 40 zł, a miesięczny 50, 70 lub 90 zł. Bilety ulgowe będą połowę tańsze. Zakupić będzie można również bilet wspólny, obowiązujący na przejazd komunikacją miejską oraz Kolejami Dolnośląskimi lub oławskim PKS-em.

Konsultacje

Szczegółową koncepcję wraz z prezentacją multimedialną można znaleźć na stronie www.jelcz-laskowice.pl, w zakładce „Aktualności”. Można tam również ściągnąć formularz konsultacyjny i za jego pomocą zgłosić uwagi. Komunikacja ruszy 1 stycznia 2020 roku, jest więc jeszcze czas na wprowadzenie zmian. Termin złożenia uwag minie jednak 6 września. Warto się pośpieszyć!

Kamil Tysa [email protected]

Kategoria artykułu: Aktualności