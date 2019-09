Dni Karpia w Dolinie Baryczy

10 tygodni, ponad 80 wydarzeń, rybne przysmaki oraz piękne rękodzieła, a do tego zawody wędkarskie, liczne atrakcje sportowe i imprezy muzyczne – tak w skrócie można opisać to, co przez najbliższe tygodnie będzie działo się w Dolinie Baryczy. Już 1 września ruszają tam 14. Dni Karpia!

Od początku września do 10 listopada w Dolinie Baryczy będzie królował jej najlepszy produkt, czyli karp. Organizowane już po raz czternasty Dni Karpia to impreza podczas której każdy znajdzie coś dla siebie. Miłośnicy sportu sprawdzą się w Biegu Karpia czy Rajdzie Rowerowym tropem karpia. Smakosze spróbują specjałów na Festiwalu Karpia Milickiego oraz specjalnej degustacyjnej kolacji rybnej, natomiast na dzieci będą czekały rodzinne warsztaty z rybką, podczas których wykonają craftową gigantyczną rybę i upieką karpia z ciasta chlebowego. Głównymi i charakterystycznymi punktami są jednak imprezy wędkarskie, na których będzie można złowić złotego karpia, powalczyć o Puchar Wójta Gminy Sośnie czy wziąć udział w Maratonie Karpiowym o Puchar Karpiarza 2019.

Tegoroczna edycja Dni Karpia jest wyjątkowa ze względu na nowe wydarzenia, m.in.: objazdowe wycieczki z przewodnikiem szlakiem wielkich rodów Doliny Baryczy, warsztaty kiszenia ze zwyciężczynią Masterchef Junior Julką Cymbaluk czy Drzwi Otwarte w Gospodarstwie Ruda Żmigrodzka Ośrodku Edukacji w Krośnicach. W tym roku każdy kto kupi bilet na imprezy płatne lub odbierze bon na wydarzenia bezpłatne, może wybrać w systemie internetowym nagrodę. Do wyboru są m.in. kubki, koszulki, breloczki czy słoiczki z przetworami rybnymi i owocowymi. Po raz pierwszy organizatorzy otwierają także sklep internetowy z pamiątkami z wydarzenia.

Tak jak w poprzednich latach, tegorocznym partnerem wspierającym imprezę jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Program wydarzeń oraz wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej dnikarpia.barycz.pl.

Kategoria artykułu: Aktualności