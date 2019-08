Hit dla najmłodszych i niezwykłe biografie w „Odrze”

Oława. Kultura. Od piątku 23 sierpnia kino „Odra” zaprasza najmłodszych widzów na Playmobil Film

To wydarzenie na które czekały miliony dzieciaków! Po raz pierwszy w historii zabawki ze świata Playmobil ruszają na podbój kin w kipiącym od akcji i humoru pełnometrażowym filmie animowanym. Za przeniesienie małych ludzików na wielki ekran odpowiadają wielokrotnie nagradzani twórcy hitów: „Kraina lodu” i „Zaplątani”.

Świetny dubbing, duża dawka humoru i wartka akcja. Zapraszamy do kina od 23 sierpnia. Ceny biletów już od 11 zł. Szczegóły dotyczące repertuaru na www.kultura.olawa.pl

W najbliższym tygodniu kino „Odra” zaprasza też na dwa wyjątkowe dokumenty: „Diego” i „Pavarotti”.

„Diego” to kolejny znakomity dokument nagrodzonego Oscarem reżysera Asifa Kapadia. Finał niezwykłej trylogii, w skład której wchodzą również „Amy” i „Senna” – ostatnia część fascynującej opowieści o ikonach popkultury, sławie i fatum. Młody, niezwykle utalentowany chłopak zostaje ściągnięty do włoskiego klubu Napoli. Trafia w sam środek neapolitańskiego kotła: mafijnych rozgrywek, sukcesów, uwielbienia i skandali. Jego geniusz i charyzma wkrótce robią z Napoli najlepszą drużynę świata. W mieście, w którym piłka to religia, Maradona staje się świętym. Na boisku dokonuje cudów, ale gdy gasną światła, wszystko wymyka się spod kontroli. Diego nie potrafi udźwignąć swojej sławy, a miasto, które zrobiło z niego boga, z dnia na dzień staje się jego przekleństwem. Kapadia w swoim dokumencie w umiejętny sposób rozkłada na czynniki pierwsze wydarzenia, które doprowadziły do upadku Sportowca. Skrupulatnie prowadzi przez piłkarskie sukcesy Maradony i pokazuje towarzyszące temu wydarzenia nie tylko w kontekście sportowym, ale przede wszystkim społecznym i politycznym. Film „Diego” będzie można zobaczyć dwukrotnie: w piątek 23 sierpnia i w środę 28 sierpnia o godz. 17.30.

Luciano Pavarotti – gwiazda rocka w operowym wydaniu, nieziemski głos, człowiek legenda – tak określano najsłynniejszego śpiewaka, o którym film zobaczymy na ekranie oławskiej „Odry”. Tylko on mógł nakłonić Lady Dianę do tego, by słuchała go moknąc w deszczu, tylko on jeździł po świecie z własnym jedzeniem, tylko on mógł elitarną formę sztuki uczynić rozrywką dla wszystkich. Pavarotti był nazywany „tenorem zwykłych ludzi”, ponieważ łączył w sobie osobowość geniusza i celebryty, i wykorzystywał swoje talenty, aby szerzyć nowinę, że opera może być rozrywką dającą radość wszystkim miłośnikom muzyki. Dzięki sile swojego talentu, Pavarotti zawładnął wielkimi scenami na całym świecie i podbił serca słuchaczy z najodleglejszych zakątków globu. W filmie wykorzystano nagrania z niezapomnianych występów, w tym klasyczne utwory z koncertu Trzech Tenorów, nigdy niepublikowane materiały archiwalne i wypowiedzi najbliższych śpiewaka, w tym córek, drugiej żony Nicoletty, Placido Domingo i Jose Carrerasa. „Pavarotti” w reżyserii Rona Howarda to niezwykły film nie tylko ze względu na osobę wspaniałego tenora, o którym opowiada, ale przede wszystkim z uwagi na wyjątkowość i ekskluzywność zebranych w nim materiałów. Na film „Pavarotti” kino „Odra” zaprasza dwukrotnie: we wtorek 27 sierpnia i w czwartek 29 sierpnia o godz. 17.30.

