Już 49 tys. pracowników z Ukrainy na Dolnym Śląsku

Chcą u nas zarabiać. W 2018 roku w województwie dolnośląskim pracowało 48 006 obcokrajowców, dzisiaj ubezpieczonych w ZUS jest już 60 624 cudzoziemców. Liczba, obywateli obcych państw, którzy podjęli pracę na terenie naszego województwa bądź rozpoczęli prowadzenie u nas działalności gospodarczej wzrosła, zatem o 12 618 osób (wzrost o ok. 27 proc.).

– Tradycyjnie od kilku lat największą grupą są Ukraińcy, którzy na Dolnym Śląsku stanowią około 82 proc. wszystkich płacących składki na ubezpieczenie społeczne cudzoziemców – mówi Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Rok temu mieliśmy zarejestrowanych 31 tysięcy pracowników z Ukrainy, dzisiaj jest ich już 49 tysięcy nic, więc dziwnego, że język ukraiński słyszymy w wielu dolnośląskich firmach i nikogo już nie dziwią reklamy w tym języku skierowane właśnie do tej grupy narodowościowej – dodaje rzeczniczka.

Więcej Ukraińców niż na Dolnym Śląsku pracuje jedynie w Warszawie. W całej Polsce składki do ZUS płaci niemal 610 tys. cudzoziemców. Oznacza to, że liczba obcokrajowców ubezpieczonych w ZUS wzrosła od 2014 roku aż pięciokrotnie. Grupą, której liczebność rośnie najszybciej są Ukraińcy – w ciągu pięciu lat ich liczba wzrosła niemal trzynastokrotnie – z 35,5 tys. na początku 2014 roku do 454,5 obecnie. Białorusinów w ZUS jest zarejestrowanych obecnie pięć razy więcej – z 6,5 tys. do 36 tys. Liczba Mołdawian wzrosła niemal siedmiokrotnie, osiągając liczbę prawie 9 tys.

– Płacenie składek przez cudzoziemców jest korzystne nie tylko dla naszego systemu ubezpieczeń społecznych, ale także dla nich samych. Ich składki zasilają finanse Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ale w zamian w razie choroby mogą liczyć na bezpłatne leczenie i zasiłek chorobowy. Poza tym zbierają kapitał do swojej emerytury – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Ponad połowa pracowników spoza Polski zarejestrowanych w ubezpieczeniach społecznych jest zatrudniona na umowę o pracę, 20 tysięcy prowadzi własną działalność gospodarczą. Pozostałe osoby są zatrudnione na umowy cywilnoprawne. Najwięcej cudzoziemców zarejestrowanych jest w trzech warszawskich oddziałach ZUS, w oddziale wrocławskim i w dwóch oddziałach ZUS w Poznaniu.

