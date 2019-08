Columbus Energy z 57 mln zł przychodu

Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Columbus Energy w drugim kwartale 2019 roku wyniosły 57 milionów złotych i były aż o 270 % wyższe niż w analogicznym okresie roku 2018. Do tego zysk z działalności operacyjnej wyniósł 7,5 miliona złotych.

Szybki rozwój grupy Columbus Energy

Grupa Columbus Energy podała swoje wyniki finansowe za drugi kwartał 2019 i poinformowała, że w okresie tym koncentrowała się na wzmacnianiu marki, a także rozwijaniu struktur spółki. – Tak duży wzrost przychodów nie byłby możliwy, gdyby nie szybki rozwój naszej organizacji – tłumaczy prezes zarządu Columbus Energy SA Dawid Zieliński. – Obecnie dla Columbus Energy oraz dla jej bezpośrednich partnerów pracuje już więcej niż 300 osób. A gdybyśmy wzięli pod uwagę sieć sprzedaży partnerów zewnętrznych i instalatorów, to mogłoby się okazać, że bezpośrednio lub pośrednio uczestniczymy w tworzeniu ponad tysiąca miejsc pracy. Warto przy okazji wspomnieć, że wzrost przychodów Grupy Kapitałowej Columbus Energy w porównaniu z drugim kwartałem 2016 roku wyniósł aż 2 300 %.

Nowe cele Columbus Energy

Spółka jest obecnie liderem na rynku instalacji fotowoltaicznych w Polsce, ale ciągle stawia sobie kolejne cele rozwoju i poszukuje nowych rozwiązań. Koncentruje się teraz na pozyskaniu następnych inwestorów, a także rozszerzeniu działalności o farmy fotowoltaiczne. Niedawno zawarła umowę o współpracy w zakresie rozwoju i tworzenia takich farm o łącznej mocy 355 MW. Szacuje się, że potencjalna wartość farm przy sprzedaży może wynieść w przyszłości nawet 1,3 mld. złotych.

Czym jest fotowoltaika?

Fotowoltaika to zamiana promieniowania słonecznego w energię elektryczną, którą można wykorzystywać choćby do zasilania pralki, lodówki czy nawet ogrzewania mieszkania. Najmniejsza jednostka światła z promieni słonecznych, czyli foton, padając na ogniwa znajdujące się w panelach fotowoltaicznych jest pochłaniana przez znajdujący się w nich krzem, co wprawia w ruch elektron, a tym samym tworzy przepływ prądu elektrycznego. Przy pomocy złącza półprzewodników typu p-n zestaw specjalnych paneli fotowoltaicznych podłącza się do istniejącej już w danym budynku instalacji elektrycznej, dzięki czemu można korzystać z taniej energii i nie martwić się rosnącymi cenami prądu. Energia wyprodukowana w taki sposób może być zużywana na bieżąco w domu, a później jej nadwyżka trafia do sieci, z której następnie możemy ją bezpłatnie odebrać (np. zimą). Panele fotowoltaiczne montowane na dachach budynków lub na gruncie zapewniają 25-letnią, całkowicie bezobsługową pracę, wytwarzając niezwykle tani prąd. Ponadto fotowoltaika nie niesie za sobą żadnych dodatkowych kosztów eksploatacji. Energia pozyskiwana z promieni słonecznych jest niemal darmowa i dzięki znaczącemu obniżeniu ceny używanego prądu gwarantuje bardzo szybki zwrot inwestycji w instalację fotowoltaiczną. W skali roku, doliczając ulgę termomodernizacyjną i program „Mój Prąd” stopę zwrotu można obliczyć na ponad 12%.

Fotowoltaika – pełne zaspokojenie potrzeb energetycznych

Odpowiednio dobrana instalacja fotowoltaiczna gwarantuje, że wyprodukuje tyle energii elektrycznej, ile jest zużywane w danym budynku. Daje to więc możliwość całkowitego zaspokojenia potrzeb energetycznych dla danego domu. Do tego, fotowoltaika sprzyja środowisku naturalnemu. W przeciwieństwie do tradycyjnych elektrowni, które korzystają z paliw kopalnych, produkcja energii z promieni słonecznych nie wiąże się z emisją dwutlenku węgla ani żadnych innych substancji szkodliwych. „Czysta” energia słoneczna pomaga zmniejszać ślad węglowy w atmosferze i pozytywnie wpływa na stan przyrody.

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Aktualności