Piękna Wieś Dolnośląska 2019 – znamy zwycięzców!

Najpiękniejsza Wieś na Dolnym Śląsku leży w Karkonoszach, u wschodniego podnóża Grzbietu Lasockiego. Wyróżniają ją malownicze tereny, a przede wszystkim niezwykła aktywność mieszkańców. O której wsi mowa? Zarząd województwa ogłosił właśnie wyniki konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska”.

Podobnie jak w roku poprzednim, zorganizowany został w czterech kategoriach: „Najpiękniejsza Wieś”, „Najpiękniejsza Zagroda Wiejska”, „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi” oraz „Najlepszy start w Odnowie Wsi”.

− Konkurs jest jednym z elementów wsparcia, jaki urząd marszałkowski przygotował dla sołectw i gmin uczestniczących w Odnowie Wsi Dolnośląskiej. Mam nadzieję, że tegoroczni laureaci staną się przykładem dla innych, by realizować kreatywne projekty, które pobudzą do aktywności i zintegrują mieszkańców terenów wiejskich − mówi marszałek Cezary Przybylski.

Do 11. już edycji konkursu, zgłoszono 22 wsie z 20 gmin, w tym do kat. „Najpiękniejsza Wieś” – 8 wsi, „Najpiękniejsza Zagroda” – 4 zagrody, „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” – 8 projektów, „Najlepszy start w odnowie wsi” – 2 projekty.

− Dzięki naszemu konkursowi możemy pochwalić się, jak piękna jest dolnośląska wieś i jak pielęgnowana jest jej tożsamość. Mieszkańcy sołectw i gmin po raz kolejny wykazali się niezwykłą aktywnością i chciałbym podziękować za to, że to właśnie dzięki Wam Dolnoślązacy, możemy co roku odkrywać urokliwe zakątki naszego regionu − zaznacza wicemarszałek Marcin Gwóźdź.

W pracach Komisji konkursowej, powołanej przez Marszałka Województwa, udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, pracownicy naukowi z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz po raz pierwszy pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Członkowie komisji w ramach ośmiu wyjazdów odwiedzili wszystkie zgłoszone wsie oraz projekty i na tej podstawie dokonali ich oceny.

− Zwycięzcą w kategorii „Najpiękniejsza wieś” została Opawa w gminie Lubawka. To wieś aktywna – i nie chodzi tylko o aktywność sportową, która jest tu bardzo dobrze rozwinięta, ale przede wszystkim o aktywność w realizacji licznych powiązanych ze sobą projektów – ogłosił podczas konferencji marszałek.

Według mieszkańców zrzeszonych w wielu organizacjach wiejskich, w tym w Stowarzyszeniu Brama Opawska – projekty, które udało im się zrealizować zmieniły nie tylko wizerunkowo samą wieś, ale przede wszystkim dzięki nim nastąpiły nieodwracalne zmiany w postrzeganiu przez ludzi spraw dotyczących wsi. Dzień Opawiaka, biegi narciarskie w tym Memoriał Stanisława Bodzka, Opawska Przystań i Ostoja, geocaching, cyklo grupa, Masak Run, Bookcrossing – to tylko niektóre z projektów realizowanych w tej niezwykłej miejscowości, którą warto odwiedzić.

W kat. „Najpiękniejsza Zagroda” nagrodzeni zostali Ewelina i Krzysztof Rozpędowscy, prowadzący Villę Greta w Dobkowie w gminie Świerzawa. „Najlepszym przedsięwzięciem odnowy wsi” został projekt „Nowe życie gnejsów we Włókach”, a „Najlepszym startem w Odnowie Wsi” mogą pochwalić się mieszkańcy wsi Rakowa w gminie Oborniki Śląskie.

Uroczyste wręczenie nagród wszystkim laureatom odbędzie się 5 października 2019 r. w Opawie w gminie Lubawka, Najpiękniejszej Wsi Dolnego Śląska 2019.

Kategoria artykułu: Aktualności