Oddaj krew – jest potrzebna

– Szanowni Państwo, 17 sierpnia o godzinie 10.00 przy oławskim sanktuarium przy placu błogosławionego Maksymiliana Marii Kolbego stanie mobilny punkt poboru krwi – mówi Dorota Święta, kierownik OR PCK w Oławie. – Od początku wakacji krwi jest znacznie mniej. Skutki niedoboru nietrudno przewidzieć. W tej chwili brakuje każdej grupy krwi. Lato w krwiolecznicznictwie jest zawsze najtrudniejsze. Z jednej strony rośnie liczba wypadków. Z drugiej – część dawców wyjeżdża na urlopy. Dalego serdecznie prosimy o pozytywny odzew na naszą sobotnią akcję poboru krwi.

Uwaga przyszli krwiodawcy!

Kandydat na dawcę musi mieć ze sobą dokument ze zdjęciem, adresem zamieszkania i numerem PESEL.

W ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi powinien wypić ok. 2 litrów płynów (woda mineralna, soki), spożyć lekki posiłek (np. pieczywo, chuda wędlina, ser biały, dżem). Wykluczyć z diety tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, ograniczyć papierosy.

Do oddania krwi nie powinna zgłaszać się osoba przeziębiona lub przyjmująca leki. Nie powinna też przychodzić osoba po spożyciu alkoholu.

Honorowemu dawcy przysługuje m.in.: zwolnienie z pracy w dniu oddania krwi, posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi o wartości 4,5 tys. kalorii, uprawnienie do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych publicznej służby zdrowia w ramach ubezpieczenia.

– Podczas sobotniej akcji krwiodawstwa każdy, kto odda krew, otrzyma od Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu bidon do roweru oraz drobny upominek od Starostwa Powiatowego w Oławie – zachęca Dorota Święta. – Pamiętajmy, oddawanie krwi jest Waszym Darem Życia dla naszego społeczeństwa, a każda kropla przekazanego bezcennego leku wykorzystywana jest, by pomagać – leczyć i uzdrawiać innych!

