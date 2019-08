Fot. Paweł Ożga

Utwory Bacha i Oławskiego Lata Organowego

7 sierpnia odbyła się inauguracja III Oławskiego Lata Organowego. 14 sierpnia o godz. 19:00 odbędzie się kolejny koncert

Program pierwszego koncertu nawiązywał do repertuaru wykonanego w czasie poświęcenia instrumentu w kwietniu 1926 roku. Wykonawcą koncertu był dr Tomasz Głuchowski z Wrocławskiej Akademii Muzycznej. Bardzo licznie zgromadzeni słuchacze mogli wysłuchać kompozycji: Preludium i Fuga Es-dur, Toccaty d-moll (doryckiej) – Johanna Sebastiana Bacha, Hymnus in honorem Sancti Petri et Pauli – Mariana Sawy, Sonaty d-moll – Wilhelma Rudnicka, Pastorale – Josefa Rheinbergera i improwizacji Tomasza Głuchowskiego. Słuchaczy w tematykę utworów i historię instrumentu wprowadził Paweł Ożga – dyrektor artystyczny festiwalu.

14 sierpnia o godz. 19:00 odbędzie się II koncert w ramach III Oławskiego Lata Organowego. Z koncertem organowym wystąpi Jakub Choros, który wykona utwory skomponowane przez Johanna Sebastiana Bacha (w tym słynną Toccatę i fugę d-moll) oraz Symfonię Organową Alexandre Guilmant. Ponadto Paweł Ożga opowie o głosach i dźwiękach występujących w organach, porównując możliwości organów z orkiestrą symfoniczną.

Wszelkie aktualności odnośnie festiwalu można znaleźć na fanpagu pod adresem: https://www.facebook.com/ olawskielatoorganowe/

