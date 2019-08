NA OŁAWSKIM RYNKU. Krótki metraż rodem z Grand OFF

Oława. Kultura. Pokaz najlepszych krótkometrażowych filmów świata na oławskim Rynku

31 sierpnia o godz. 20:00 Centrum Sztuki w Oławie zaprasza na projekcje z dwunastej edycji Festiwalu Grand OFF Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata.

Festiwal Grand OFF to najważniejsza inicjatywa promująca kino niezależne w Polsce i jedna, z najważniejszych tego typu inicjatyw na świecie. Najciekawsze produkcje niezależne z całego świata poddawane są preselekcji i typowane przez profesjonalna Komisję Nominacyjną do nagród w jedenastu kategoriach: scenariusz, reżyseria, zdjęcia, montaż, scenografia, aktorka, aktor, fabuła, dokument, animacja oraz najlepszy film polski. Filmy nominowane ocenia międzynarodowa kapituła składająca się z ponad 80 znawców filmu, teoretyków, reżyserów, operatorów, montażystów i aktorów z ponad 30 krajów.

Zwycięskie filmy 12 edycji GRAND OFF:

„Ojciec Adnana”

najlepszy scenariusz

Uchodźca Sayid, syryjski lekarz, właśnie otrzymał pozwolenie na stały pobyt w Danii. Zamierza osiedlić się na duńskiej wsi i wraz z synem Adnanem rozpocząć nowe życie. Zmaga się z nauką nowego języka, jednocześnie próbując zachować szacunek syna, którego asymilacja przebiega nieco szybciej.

*

„Przeniesienie”

najlepsza reżyseria, najlepszy film fabularny

Izraelski oficer Erez i jego dwóch żołnierzy dostają rozkaz przetransportowania więźnia do więzienia Megiddo. Podczas drogi eskaluje napięcie, co skłania młodego oficera do przekroczenia swoich uprawnień w celu opanowania sytuacji.

*

„Wewnątrz ścigam się”

najlepsze zdjęcia, najlepszy montaż

Autystyczny chłopiec jest zafascynowany sportami motorowymi. Niespodziewanie znajduje okazję, aby poddać próbie swoją pasję.

*

„Koncert ognia”

najlepszy film animowany

Historia walki pomiędzy sztuką i śmiercią. Skrzypek w środku wojennej zawieruchy przygotowuje się na śmierć. Czy muzyka w sercu i skrzypce w dłoniach pomogą mu stawić opór samej Śmierci?

*

„Mleko”

najlepszy film polski

Ewa zabiera córkę do domku nad jeziorem, aby przygotować jej urodzinowe przyjęcie. Julka, bez wiedzy matki, zabiera ze sobą chłopaka. Kobieta otwarcie go nie lubi i chce się go pozbyć. Im bardziej się jednak stara, tym bardziej staje się oczywiste, że będzie musiała stoczyć walkę przede wszystkim ze sobą.

*

„Osobliwe zdolności pana Mahlera”

najlepsza scenografia, najlepsza rola męska

NRD, rok 1987. Śledczy Mahler posiada paranormalne zdolności. Jego przełożeni kierują go do rozwiązywania sprawy zaginionego siedmioletniego Henry`ego Kiefera, zanim sprawa przyczyni się do napięcia stosunków z Zachodem. Ale Mahler odkrywa coś, co uczyni rodzinną tragedię problemem politycznym…

*

„Myślę, że się w tobie podkochuję”

najlepsza rola kobieca

13-letnia Nadja poznaje przez internet swoją pokrewną duszę, Williama. Zakochuje się w nim, chociaż nie spotkała go w „realu”. Ale kiedy rozmowy zmierzają ku wymianie nagich fotografii, William nie wydaje się już taki uroczy i wrażliwy.

