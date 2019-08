Co nowego w GO KINO?

Każdy, kto jeszcze nie dotarł do nowo otwartego GO KINO w Nowym Otoku, będzie miał teraz doskonałą okazję do zameldowania się na kinowej sali, bowiem w filmowej rozkładówce pojawią się gorące nowości!

Elektryzująca wiadomość dla wszystkich fanów Chudego, Buzza Astrala i reszty zabawkowej ferajny – od piątku 9 sierpnia powraca na kinowe ekrany w czwartej odsłonie Toy Story. Co tym razem będzie przytrafiać się odważnym zabawkom? Chudy trafi w ręce nowej właścicielki, która z początku niekoniecznie będzie zainteresowana jego towarzystwem. W przedszkolu Bonni stworzy sobie własną zabawkę, z kilku śmieci i odpadków, gdy przyniesie ją do domu, reszta zabawek odkryje, że nowy przybysz także ożywa! Chudy weźmie sobie za cel wprowadzenie żółtodzioba w świat plastikowych laleczek, co spowoduje lawinę przezabawnych zdarzeń i masę przygód.

Coś nam mówi, że nie tylko dzieciaki oszaleją na punkcie tej produkcji…

Zwiastun: https://gokino.pl/olawa/film/475

Choć Toy Story 4 niewątpliwie zdominuje na jakiś czas kinowe sale, GO KINO zadba również o fanów akcji i grozy.

W propozycjach dla starszych widzów pojawia się spin-off kultowej produkcji Szybcy i wściekli, opowiadający historię Hobbsa i Shawa. Bezwzględny policjant Hobbs (w tej roli niezawodny Dwayne Johnson) będzie musiał połączyć siły z niezbyt przez siebie lubianym Shawem (Jason Statham), by stawić czoło zmodyfikowanemu cybernetycznie przeciwnikowi. Walka nie wydaje się należeć do najprostszych, a i współpraca obu twarzdielli wymagać będzie od nich wiele wysiłku. Całość doprawiona jest sporą dawką humoru. Dla wszystkich fanów serii Szybcy i Wściekli to pozycja obowiązkowa

Zwiastun: https://gokino.pl/olawa/film/484

Fascynują Was historie, w których pełno jest duchów? Wolicie potwory? A może zombie? A co, jeśli połączyć to wszystko razem? Następna propozycja w GO KINO to coś dla amatorów naprawdę mocnych wrażeń. Upiorne opowieści po zmroku połączą wszystkie Wasze największe koszmary w jedno i sprawią, że długo nie podniesiecie się z fotela, albo szybko uciekniecie do domu.

Kiedy grupa przyjaciół znajdzie w opuszczonym domu stary notatnik młodej dziewczyny, od tragicznych wydarzeń nie będzie już odwrotu. Zawarte w księdze opowieści, odczytane na głos, nabiorą iście realnych kształtów. Niczego nieświadomi młodzi ludzie, ignorując zagrożenie uwolnią istoty, których nie chcieliby spotkać nawet w swoich najgorszych snach.

Przekrocz kinowe progi i przekonać się, czy jest się czego bać..

Zwiastun: https://gokino.pl/olawa/film/486

W repertuarze GO KINO goszczą także inne propozycje. Dla najmłodszych widzów, oprócz premierowego Toy Story 4, kino przygotowało także kilka seansów Wilka w owczej skórze 2. To kontynuacja opowieści o wspólnym życiu wilków i owiec. Mimo trwającej od jakiegoś czasu harmonii pomiędzy stadami, wrogie wilki postanawiają przywrócić naturalny porządek i szykują się do ataku na mieszane stado. Czy żyjącym w zgodzie wilkom i owcom uda się pokonać groźnych nieprzyjaciół? Przyjdźcie i oceńcie sami.

Zwiastun: https://gokino.pl/olawa/film/479

Na ekranach w międzyczasie nadal gościć będzie Król Lew, więc jeśli ktoś z Was jeszcze nie miał okazji obejrzeć kultowego remake’a od Disney’a, najwyższy czas to nadrobić. Okazji wciąż będzie sporo, bo seansów Króla Lwa w rozkładówce GO KINO nie brakuje.

Zwiastun: https://gokino.pl/olawa/film/467

