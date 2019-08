Możemy pomagać! Oława Express coraz bliżej. VIDEO!

Przypominamy, że wciąż można się zgłaszać do OŁAWA EXPRESS.

Podczas letniego party 7 września będzie miała swój finał pierwsza edycja „Oławskiego Expressu”.

Poniżej krótkie materiały video zapowiadające wydarzenie!





To konkurs wzorowany na popularnym telewizyjnym show, nadawanym przez jedną z polskich komercyjnych stacji. 31 lipca, organizatorzy nagrywali klipy promujące to wydarzenie. Przeprowadzono wywiad z Anną Ślipko, dyrektor i główną organizatorką z ramienia Centrum Sztuki w Oławie. Odwiedzono też oławskie przytulisko, na które będą przeznaczone pieniądze, które zastaną zebrane podczas całej imprezy. Będą one przekazane na fundację „Podaj łapę”. Piotr Nitkowski i Łukasz Krzysztofczyk, czyli główni organizatorzy całego pozytywnego zamieszania, rozmawiali tam z członkiem fundacji i oławskim weterynarzem Martą Aksman (obszerny wywiad można przeczytać w najnowszym wydaniu „Powiatowej”, dostępnym też on-line – https://eprasa.pl/news/gazeta-powiatowa-wiadomo%C5%9Bci-o%C5%82awskie/2019-08-01 ), pokazując problemy zwierząt, które znajdują się w tym miejscu.

7 września to dzień kiedy ruszy wyścig Oławski Express, jak mówią sami organizatorzy, mamy spodziewać się niespodziewanego. Atrakcje przygotowane dla uczestniczących par zawodników zaskoczą każdego, ale pozwolą lepiej poznać Oławę i spojrzeć na miasto z nieco innego punktu widzenia. Dla najlepszej pary przygotowano dwa bony, jeden o wartości 500 zł, który będzie do wykorzystania w galerii handlowej Quick Park, a drugi na kwotę 200 zł do wykorzystania w Centrum Sztuki na organizowane tam wydarzenia kulturalne.

Chcesz być uczestnikiem tego wydarzenia? ZGŁOŚ SIĘ! Szczegóły dla zainteresowanych i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie wydarzenia https://www.facebook.com/events/2134922653478359/ .

W grze mogą brać udział pary, których członkowie ukończyli 16 lat, dobrane samodzielnie bądź przez organizatorów. Pary mogą być mieszane (kobieta- mężczyzna) bądź składające się z graczy tej samej płci. Zapraszamy wszystkich: młodzież, dorosłych, przedstawicieli władz, lokalnych firm, instytucji i organizacji do udziału w zabawie.

Możecie się zgłaszać telefonicznie pod numerem: 660-875-927, mailowo: [email protected]

lub na Facebooku Express City. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i zaakceptowanie

regulaminu imprezy dostępnych na stronie https://www.facebook.com/Expresscity2019/ oraz wniesienie opłaty w wysokości 15 zł od pary na konto 92 9588 0004 0000 6044 2000 0270 (opłata jest przeznaczona m.in. na koszty ubezpieczenia uczestników gry).

Organizatorami oławskiej edycji są: Centrum Sztuki w Oławie, Express City i Stowarzyszenie Gramy o życie. Medialny Patronat honorowy objęła Gazeta Powiatowa – Wiadomości Oławskie.

