Ważne szkolenie dla kobiet!

7 sierpnia w siedzibie Oławskiego Centrum Rozwoju Społecznego odbędzie się darmowe szkolenie dla kobiet

Stowarzyszenie Oławska Platforma Pomocy wraz ze Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia PRO Femina z Wałbrzycha organizują dla Pań w godzinach od 16:00 do 18:30 specjalne spotkanie-szkolenie. Chodzi o przekazanie informacji dotyczących profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy (w tym informacji o nowych, dostępnych badaniach diagnostycznych) w formie prezentacji multimedialnej oraz obejmie część praktyczną polegającą na manualnej nauce samobadania piersi z wykorzystaniem specjalnych silikonowych modeli „chorych” piersi oraz innowacyjnego polskiego urządzenia do samobadania BRASTER. Prezentacja zawiera również podstawy żywienia p/nowotworowego oraz opisuje korzyści jakie w profilaktyce chorób daje równowaga psychiczna, aktywność fizyczna i aspekty ekologiczne dotyczące szczególnie środowiska, w którym żyjemy. Na spotkaniu podane zostaną również informację na temat możliwości przebadania kobiet przenośnym USG na przykład w zakładach pracy, przez lekarki – członkinie Stowarzyszenia PRO FEMINA. Organizacja ta od 20 lat zajmuje się profilaktyką raka piersi oraz propagowaniem zdrowego trybu życia w zdrowszym środowisku. Jest również organizacją pożytku publicznego. Stowarzyszenie stara się zapełnić lukę w diagnostyce raka piersi spowodowaną ograniczeniem programu populacyjnego tylko do mammografii i to kierowanej do kobiet w wieku od 50-69 lat. Kobieta czynna zawodowo i społecznie, choćby jako matka, znacznie przekracza te granice, ponadto wiek zachorowań na raka piersi wcale nie ogranicza się do tej grupy, przeciwnie nadal zbiera żniwo wśród bardzo młodych kobiet, czym winić należy zbyt późno postawione rozpoznanie. Wiedząc jak ważną sprawą jest diagnostyka, bardzo serdecznie zapraszamy Panie do udziału w spotkaniu.

Jednorazowo w szkoleniu może wziąć udział 30 pań, dlatego konieczna jest rezerwacja (należy napisać w wiadomości prywatnej na Facebooku Oławskiej Platformy Pomocy). W przypadku większej liczby chętnych osób, utworzona zostanie ista rezerwowa. Ponadto udział w szkoleniu będzie trzeba potwierdzić telefonicznie na podany w wiadomości prywatnej numer telefonu. Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/OlawskaPlatformaPomocy/photos/a.309109363053917/391808478117338/?type=3&theater



