Budimex wybuduje kolejny odcinek Wschodniej Obwodnicy Wrocławia

Za około dwa lata gotowy będzie kolejny odcinek Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. To fragment nowej trasy na południu miasta, który skomunikuje ul. Grota- Roweckiego z rondem w Żernikach na drodze 395 oraz ul. Buforową.

Budowę nowego 2,5 kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej prowadzić będzie firma BUDIMEX. Koszt inwestycji to około 31 mln zł.

– Umowa, którą podpisaliśmy z wykonawcą została zawarta w trybie zaprojektuj i wybuduj. Oprócz nowej drogi powstaną tam także chodniki, ścieżki rowerowe, ekrany akustyczne i oczywiście pasy zieleni – mówił podczas konferencji prasowej Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Nowy odcinek drogi wojewódzkiej stanowić będzie przedłużenie istniejącej już 13- kilometrowej drogi okalającej aglomerację Wrocławską od strony południowo-wschodniej. Pierwotnie planowano budowę całego odcinka od ul. Karkonoskiej do ronda w Żernikach. Jednak ze względu na przedłużające się procedury i protesty mieszkańców miejscowości Wysoka zadanie podzielono na dwa krótsze fragmenty – ten łączący ul. Grota Roweckiego z rondem w Żernikach na drodze 395 i ul. Buforową oraz z ul. Karkonoskiej do Buforowej.

– Jeśli chodzi o ten drugi odcinek, to aktualnie trwa procedura przetargowa, także w formule zaprojektuj i wybuduj. Rozpoczęła się jeszcze w marcu, jednak ze względu na wiele pytań, które wpłynęły do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, w sumie ok 430, cały proces się wydłuża. Mamy nadzieję na zakończenie tego postepowania z końcem sierpnia – wyjaśnia Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa.

Pieniądze na budowę kolejnych odcinków wschodniej Obwodnicy Wrocławia pochodzą z budżetu województwa oraz z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Kategoria artykułu: Aktualności