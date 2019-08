Dożynki Wojewódzkie w tym roku odbędą się w Niemczy

Na Dolnym Śląsku żniwa jeszcze w pełni, ale równolegle trwają już przygotowania do Dożynek Wojewódzkich, czyli tradycyjnego święta plonów. W tym roku, wraz z Samorządem Województwa Dolnośląskiego, imprezę organizuje Gmina Niemcza. To właśnie tam, 8 września dolnośląscy rolnicy spotkają się, by uroczyście zakończyć czas żniw i podsumować tegoroczne zbiory.

– Rolnictwo to jedna z najważniejszych gałęzi gospodarki naszego regionu, którą jako samorząd staramy się intensywnie wspierać. Co roku władze regionu dedykują mieszkańcom obszarów wiejskich wiele projektów unijnych, pomoc z budżetu województwa czy granty z programu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”. Jednak przede wszystkim, to ciężkiej pracy własnych rąk, rolnicy zawdzięczają zmianę jakości życia na wsi. A Dożynki są właśnie tą okazją, by docenić ich wielki trud i zaangażowanie – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Tegoroczne Dożynki Wojewódzkie rozpoczną się o godz. 12.00 od uroczystej mszy świętej. Następnie uczestnicy przejdą w korowodzie dożynkowym i zaprezentują gościom tradycyjne wieńce. Jak co roku nie zabraknie także konkursu na najpiękniejszy z nich. Imprezie będzie towarzyszył występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, zespołów folklorystycznych i grupy Joanki. Gwiazdą wieczoru będzie Babylon, a ostatnią częścią dożynek będzie dyskoteka poprowadzona przez zespół Mariusz&Friends. Równocześnie przez cały dzień będzie można oglądać maszyny rolnicze, zwierzęta hodowlane, wystawę cieląt w Stasinie, pokazy rzemiosła i rękodzieła ludowego. Na dzieci będzie czekać wesołe miasteczko, warsztaty etnograficzne i plastyczne oraz zajęcia sportowe.

– Serdecznie zapraszam na wspólne świętowanie, do zobaczenia 8 września w Niemczy – zachęca marszałek Cezary Przybylski.

