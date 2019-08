Jak zwrócić towar zakupiony na Allegro?

Wreszcie dotarła przesyłka z twoimi zakupami z Allegro, ale… coś jest nie tak z tym produktem. Albo po namyśle wcale go nie potrzebujesz! Na szczęście przy zakupach online masz prawo do odstąpienia od umowy. Jak to wygląda w praktyce? Jak zwrócić towar zakupiony na Allegro?

Zakupy przez internet a zwrot produktów

Co do zasady, zakupy przez internet (w tym również przez Allegro i inne portale) w świetle prawa są formą umowy zawartej na odległość. Każdemu kupującemu przysługuje tzw. prawo do namysłu, co oznacza, że po otrzymaniu produktu ma 14 dni na zastanowienie się, czy rzeczywiście chce swoje zakupy zachować. Jeżeli w tym czasie się rozmyśli, może odstąpić od umowy bez podania żadnej przyczyny.

Od tej zasady są oczywiście wyjątki. Nie można odstąpić od umowy w przypadku zakupu m.in. produktów spersonalizowanych (czyli np. z indywidualnym nadrukiem czy grawerem), nagrań audio lub wideo oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych (po usunięciu oryginalnego opakowania), artykułów spożywczych dostarczanych okresowo do mieszkania lub innego miejsca wskazanego przez zamawiającego.

Aby odstąpić od umowy, należy wysłać sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie. Wszystko jest oczywiście zależne od umowy i ustaleń na linii sprzedawca-kupujący, ale w świetle prawa zwykły mail może nie wystarczyć.

Ile mam czasu na zwrot produktów zamówionych przez internet?

Na skorzystanie z prawa do zwrotu produktu bez podania przyczyny klient ma 14 dni, liczone od chwili wydania towaru – czyli od momentu, kiedy został mu dostarczony.

Co ważne, sprzedawca ma prawny obowiązek poinformować kupującego o przysługującym mu prawie do zwrotu bez podania przyczyny. Jeśli tego nie zrobi, to czas do namysłu wydłuża się do kolejnych 12 miesięcy.

Trzeba zaznaczyć, że termin wysłania oświadczenia nie jest równoznaczny z terminem zwrotu produktów – na to kupujący ma do 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Jak zwracać produkty kupione na Allegro?

Zasadniczo zakupy na Allegro nie różnią się niczym od innych zakupów online. Tak samo jak w przypadku kupowania w jakimikolwiek innym e-sklepie, tak i tutaj odstąpienia od umowy można dokonać do 14 dni.

Warto mieć jednak świadomość, że często kupując na Allegro masz do wyboru opcję dostawy Allegro InPost. A ta – oprócz niskich cen – ma także tę zaletę, że wliczony już w nią jest koszt ewentualnego odesłania przedmiotu!

Jak odesłać przedmiot przy dostawie Allegro InPost?

Zwrot Allegro InPost jest nie tylko bezpłatny, ale i banalnie prosty. Aby tego dokonać, wystarczy wejść do zakładki „Kupione” na Allegro, odnaleźć dany towar, kliknąć „Szczegóły” i wybrać opcję „Zwróć część lub całość zakupu”. Wygenerowany zostanie kod zwrotu, który dotrze do Ciebie SMSem.

Teraz wystarczy poinformować sprzedawcę o zamiarze odesłania zakupu, przygotować przesyłkę i ją odesłać – w przypadku dostawy Allegro miniKurier24 InPost wybierając się do Punktu Obsługi Klienta InPost (listę punktów znajdziesz na stronie InPost), a w przypadku dostawy Allegro Kurier24 InPost poprzez Paczkomat InPost.

Pamiętaj: darmowy zwrot dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników Allegro oraz dla transakcji opłaconych z góry za pośrednictwem Allegro Finanse.

Jak widzisz – zwrot towaru Allegro jest naprawdę prosty. Jeśli rozmyślisz się i chcesz odstąpić od zakupu, koniecznie pamiętaj jednak o terminach!

(tekst sponsorowany)

