Electrolux ma 100 lat. Poznaj historię powstania firmy!

W tym roku Electrolux obchodzi 100 urodziny, a od 13 lat jest obecny w Oławie. Historia zaczęła się w Sztokholmie, ale to pracownicy w Oławie obecnie produkują pralki, które trafiają do Polski i Europy. Poznajcie historię Electrolux, który z okazji 100-lecia przygotował także konkurs z nagrodami.

To z Oławy trafia dziś do Polski i Europy 350 modeli pralek ze średnich i wyższych pułapów cenowych. Rocznie fabryka produkuje prawie 2mln pralek, które nie powstałyby bez zaangażowania i umiejętności pracowników produkcyjnych i utrzymania ruchu. W oławskim Electrolux pracuje obecnie około 1250 operatorów maszyn i wózków jezdniowych, pracowników magazynu, monterów i mechaników. Firma prowadzi stałe rekrutacje, a niedawno – aby ułatwić kandydatom kontakt z działem rekrutacji – uruchomiła nową stronę internetową www.pracawelectrolux.pl.

– W Oławie jesteśmy obecni już 13 lat i dla nas jest to szczęśliwa liczba – mówi Agnieszka Paprota, HR Country Manager w Electrolux. – Mogę powiedzieć, że się tutaj zadomowiliśmy. Oferujemy szereg benefitów i stabilne zatrudnienie, a pracownicy zostają z nami na lata.

Dziś Electrolux wytwarza ponad 50 mln produktów rocznie i zatrudnia na całym świecie prawie 60 000 pracowników, w tym 6500 w Polsce. Jak powstała firma? Electrolux założył w 1919 roku szwedzki przedsiębiorca, Axel Wenner-Gren, jednak historia zaczęła się jeszcze wcześniej. W 1908 roku Wenner-Gren odwiedza Wiedeń. Podczas spaceru zauważa w witrynie sklepowej potężne, 20-kilogramowe urządzenie w kształcie beczki, w którym dziś z trudem rozpoznalibyśmy odkurzacz. Szwed orientuje się, że stworzenie lżejszego produktu idealnie wpasuje się w potrzeby ówczesnych konsumentów. To właśnie tworzenie produktów, które sprawiają, że codzienne, przyziemne życie jest łatwiejsze i wygodniejsze, stało się głównym celem Electrolux.

Już w 1921 roku Wenner-Gren zaprezentował elegancki model odkurzacza Lux V, ważący jak na owe czasy zaledwie 5 kilogramów. Był to pierwszy w pełni mobilny odkurzacz, który na zawsze odmienił sprzątanie domu i stał się wzorem dla innych urządzeń tego typu. Co ciekawe, firma reklamowała odkurzacz Lux V jako świetnie sprawdzający się także do szybkiego odświeżenia ubrań przed wyjściem na spotkanie towarzyskie czy… szczotkowania grzywy koni.

Innym przełomowym wynalazkiem okazała się lodówka D-Fridge wprowadzona na rynek w 1925 roku. Nowatorska technologia umożliwiła zredukowanie poziomu hałasu pracy urządzenia, zmniejszenie jego rozmiarów i obniżenie ceny. Był to pierwszy model w historii, który nie groził wybuchem podczas użytkowania. W latach trzydziestych sprzedano 4 miliony egzemplarzy.

Te dwie grupy produktów pozwoliły firmie urosnąć globalnie. Jeszcze pod koniec lat 20. Electrolux zatrudniał 10 000 ludzi na całym świecie i produkował tysiące odkurzaczy Lux V dziennie. W 1926 roku w Berlinie powstała pierwsza fabryka zlokalizowana poza Szwecją. Niemal każdego roku Axel Wenner-Gren dopisywał kolejne państwa do swojej listy: Francję, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone, Australię. W 1926 roku Electrolux otworzył w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu swój pierwszy salon sprzedaży. Szwedzki producent prezentował w nim swoje pionierskie modele odkurzaczy.

Electrolux wprowadzał kolejne przełomowe patenty, a nowatorskie projekty opracowywali w tamtych czasach dla firmy słynni designerzy. Sukcesami okazywały się między innymi: lodówka L 300, która wyznaczała trendy we wzornictwie lodówek przez kolejne 20 lat, robot kuchenny Assistant, na który ze względu na popyt w latach 40. Należało czekać nawet 3 lata, czy pralka W 20, która była tak popularna, że powstał nawet Klub Przyjaciół W 20.

Z biegiem lat stopniowo rozszerzano ofertę, a to wymagało inwestycji. Po 1989 roku firma zdecydowała się wybudować zakłady produkcyjne w Polsce. Pierwsza fabryka w naszym kraju powstała w 2000 roku w Siewierzu w województwie śląskim. Na Dolnym Śląsku Electrolux pojawił się 6 lat później: w Żarowie, Świdnicy i Oławie.

Oława zachęcała aktywną postawą władz lokalnych, niezłą infrastrukturą drogową i bliskością dużego Wrocławia. To między innymi stamtąd rekrutowani są inżynierowie, dzięki którym w fabryce przy ul. Ofiar Katynia powstają najnowocześniejsze pralki wyposażone w innowacyjne rozwiązania i technologie, które trafiają do klientów na całym świecie. Dużym atutem są również wykwalifikowani pracownicy produkcyjni i utrzymania ruchu.

– Pracuję w oławskim Electrolux od 6 lat – mówi Krzysztof Radziszewski, Lider Zespołu w Electrolux.– Zaczynałem od pracy na linii, a już po roku dostałem awans na stanowisko Lidera Zespołu. Obecnie zarządzam pracą zespołu, cały czas mogę się rozwijać i zdobywać doświadczenie. Przywiązałem się do miejsca i ludzi – panuje u nas bardzo fajna atmosfera. Zżyliśmy się ze sobą tak, że mamy nawet własny język.

I tak na przykład kamienny krąg to obszar grupy piorącej, a warzywniak – miejsce spotkań w dziale produkcji. Dobra komunikacja jest niezbędna, bo teren, na którym powstała fabryka, obejmuje aż 300 000 m2. To oznacza, że pomieściłby ponad 40 boisk piłkarskich. Dziś ta przestrzeń jest w pełni zagospodarowana – uruchomionych jest 6 linii produkcyjnych, budynki fabryczne zajmują ponad 63 000 m2, zlokalizowany jest tu też magazyn o powierzchni 11 000 m2.

– Żadna firma nie przetrwa na rynku 100 lat bez swoich pracowników – podsumowuje Agnieszka Paprota. – Oczywiście są rzeczy, które chcemy usprawnić – jednocześnie cieszymy się, że w Oławie i we wszystkich naszych fabrykach wykonujemy, jak mówi nasze hasło, dobrą robotę.

Ile egzemplarzy pralek dziennie produkuje fabryka Electrolux w Oławie? Wyślij swój typ smsem na numer 696 031 443.

Na odpowiedzi czekamy do 02.08.2019 do godz. 15:00 . Osobie, która udzieli najdokładniejszej odpowiedzi, Electrolux wręczy atrakcyjną nagrodę.

