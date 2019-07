Zobacz obraz twórczych zmian

Dotknij obrazu, usłysz rzeźbę, poczuj sztukę, czyli nowe sposoby doświadczania i pobudzania emocji w Pawilonie Czterech Kopuł. Muzeum Sztuki Współczesnej Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu zostało wyposażone w zintegrowany system obsługi ekspozycji, wykorzystujący najnowsze technologie wizualne, dźwiękowe i haptyczne.

Przestrzeń wystawiennicza uzupełniona została m.in. o doskonałe nagłośnienie, czujniki laserowe, które mogą zidentyfikować widza, projektory prezentujące materiały filmowe oraz oświetlenie sceniczne, które stało się narzędziem do jeszcze bardziej precyzyjnego odbioru dzieła. Wszystko to zostało połączone nowoczesnym informatycznym systemem zarządzającym. Cały system multimedialny zostanie użyty w formie seansów specjalnych i udostępniony dla publiczności od września tego roku.

– Publiczność będzie mogła przeżyć wystawę w sposób rozszerzony, na jaki pozwalają współczesne media. Nie zabraknie prezentacji interaktywnych czy mappingu – mówi Iwona Dorota Bigos, kierownik Pawilonu Czterech Kopuł.



Nowe systemy ekspozycyjne umożliwiają również montaż wielkogabarytowych obiektów bez ingerencji w tkankę zabytkowego budynku. Demontowalna estrada z systemem nagłośnieniowym pozwala na organizacje koncertów, pokazów specjalnych, spektakli, paneli dyskusyjnych i innych działań obejmujących nowe formy uczestnictwa w kulturze.

Przygotowywana ekspozycja jest całkowicie przystosowana do zwiedzania dla osób z dysfunkcją wzroku. Trasa zawiera reliefy wybranych dzieł, które można „oglądać” przy pomocy dłoni, oraz audiodeskrypcje umieszczona na przenośnych audioguidach, umożliwiających odsłuchanie specjalnie przygotowanych opisów wybranych obrazów, rzeźb czy instalacji. Zwiedzający mają również możliwość przeczytania opisów zapisanych alfabetem Braille’a.

– Udostępnienie kolekcji sztuki współczesnej osobom niewidomym jest dokładnie tym, co chcemy, aby zadziało się ze wszystkimi zwiedzającymi. Nowoczesne rozwiązania technologiczne ułatwią i w pewien sposób wzbogacą odbiór sztuki i uatrakcyjnia zwiedzanie. Nadal jednak w centrum pozostaje autonomiczne dzieło sztuki – mówi dr Barbara Banas, zastępca dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

PROJEKT pn. „Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1”, nr POIS.08.01.00-00-1096/16-00, realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014–2020,

PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Całkowity koszt projektu wynosi 24 766 049,99 zł

Dofinansowanie z funduszu Unii Europejskiej 16 662 550,00 zł

Czas realizacji projektu: V 2017 – IX 2019

(tekst sponsorowany)

