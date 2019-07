Kina w plenerze będzie więcej

Za miesiąc Baby Driver. Centrum Sztuki zaprasza także na pokaz sierpniowy. Tym razem do parku miejskiego w okolice dworca PKP

– Po entuzjastycznie przyjętym „Bohemian Rhapsody” ponownie zapraszamy do parku miejskiego przy dworcu PKP na sierpniowe kino plenerowe, w którym pokażemy kinowy przebój „Baby Driver” w reżyserii Edgara Wrighta – mówią organizatorzy. – Tym razem pokażemy brawurowe kino akcji, nadal jednak muzyka będzie ważnym elementem widowiska.

Historia filmu Baby Driver jest dość długa, ponieważ sięga jeszcze 1994 roku, gdy zaledwie 20-letni reżyser wpadł na pomysł produkcji opowiadającej losy kierowcy grupy przestępców. W 2003 roku na kanwie pomysłu powstało krótkie wideo muzyczne zatytułowane Blue Song, a w roku 2017 w pełnometrażowy film Baby Driver.

Baby (Ansel Elgort) jest małomównym chłopakiem, który z powodu wypadku w dzieciństwie cały czas słyszy szum w uszach. W jego złagodzeniu pomaga mu nieustanne słuchanie muzyki. Swój brak gadulstwa nadrabia za to brawurowymi wyczynami za kierownicą. Z jego umiejętności chętnie korzystają przestępcy, którzy po napadzie chcą jak najszybciej uciec przed pościgiem policji. Kiedy Baby w barze poznaje piękną Deborah (Lily James), postanawia za wszelką cenę zakończyć gangsterskie życie. Szybko jednak okaże się, że nie będzie to takie łatwe.

Mafijny boss (Kevin Spacey) zmusza chłopaka do udziału w ostatnim skoku. Skoku, w którym Baby może stracić wszystko, co dla niego najważniejsze – miłość, wolność i… życie. – Fabuła „Baby Driver” w dużej mierze kręci się wokół muzyki – mówi Norbert Zaskórski z portalu naekranie.pl. – Dawno nie widziałem, żeby ścieżka dźwiękowa tak świetnie współgrała ze sferą narracyjną. Mało tego, muzyka w tej produkcji staje się kolejnym aktorem, potęgując emocje, które kryją się w poszczególnych scenach. Utwory wykorzystane w filmie zwiększają dynamikę scen akcji, budują romantyczny klimat albo sprawiają, że śmiejemy się do utraty tchu.

Wstęp wolny! Projekcja w piątek 23 sierpnia o godz. 20:30.

(kt)

