Dziewczyny dały radę!

Siatkówka. Sukces. Jelczanka Karolina Woźniak i wrocławianka Hania Gwoździk wystąpiły razem w parze w turnieju półfinałowym mistrzostw Polski w siatkówce plażowej kadetek. Spisały się świetnie, dzięki czemu mogły też powalczyć w finale

Pierwszego dnia zawodów w Strzelinie zapewniły sobie awans do najlepszej szóstki półfinału. W następnym dniu wygrały mecz 2:1, po ciężkim boju, trzymającym w napięciu, awansując do czwórki. Jednak z powodu kontuzji Karoliny, musiały zrezygnować z dalszej gry. Nie zmienia to faktu, że awansowały do finału mistrzostw kraju, który zorganizowano 15 lipca w Drzonkowie koło Zielonej Góry. Wystąpiło tam szesnaście najlepszych par. Woźniak i Gwoździk ukończyły mistrzostwa na miejscach od 9 do 12. To duży sukces, zwłaszcza, że Karolina jest jeszcze młodziczką i ma przed sobą dwa lata gry w kadetkach.

Karolina Woźniak to jedna z najlepszych siatkarek TS „Faurecia Volley” Jelcz-Laskowice. Wraz z Hanią Gwoździk z AZS AWF Wrocław, były jedyną parą, reprezentującą województwo dolnośląskie w finale rozgrywek o mistrzostwo Polski.

(KT)

