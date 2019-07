Król Lew w „Odrze”

Nowy film Disneya „Król Lew” to jeden z najbardziej oczekiwanych tytułów roku

Produkcja określana jest jako aktorska, jednak zobaczymy w niej stworzone komputerowo zwierzęta, w które na planie wcielali się aktorzy w technice motion-capture. Film w reżyserii Jona Favreau to pod względem fabuły wierny remake niezapomnianej i kultowej wręcz animacji z 1994 roku, w którym usłyszymy kilka oryginalnych piosenek.

Młody lew Simba ucieka ze swojego królestwa, kiedy jego ojciec Mufasa zostaje zamordowany przez swojego brata Skazę. Stryj oskarża Simbę o śmierć ojca i wypędza z Lwiej Krainy. Młody lew, odbywszy lekcję życia, powróci do Lwiej Krainy, aby zająć swe miejsce w wielkim kręgu życia. Głosu do amerykańskiego dubbingu użyczają m.in: Beyoncé, Billy Eichner czy Seth Rogen. W polskiej obsadzie biorą udział m.in.: Wiktor Zborowski, Danuta Stenka, Jerzy Stuhr i Maciej Stuhr.

Od czasu amerykańskiej premiery filmu pojawiają się bardzo pozytywne oceny, a sam obraz wywołuje różne emocje. Jedno nie ulega wątpliwości – „Król Lew” to przełomowe wizualne doświadczenie. Osiągnięcie techniczne, które nie ma sobie równych i sprawia, że chwilami mamy wrażenie oglądania filmu przyrodniczego, a nie fabularnego, przygodowego. Rozmach i bogactwo obrazu udowadniają jak siłę niosą ze sobą filmy Disneya i jak potrafią wpływać na całe pokolenia.

Kino Odra zaprasza na wersję z dubbingiem oraz z napisami. Pełny repertuar dostępny jest na kultura.olawa.pl.

Centrum Sztuki przypomina też o promocji „Rodzina chodzi do kina” skierowanej do rodziców i dzieci. Bilety rodzinne przysługują minimum trzyosobowym rodzinom z co najmniej jednym dzieckiem do lat 12 i co najmniej jedną osobą dorosłą. Przy tej promocji cena biletu dla rodzica jest taka sama jak biletu dla dziecka.

(kt)

