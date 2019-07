100 lat policji! „Wasz trud i oddanie są godne najwyższego szacunku” ZDJĘCIA

To szczególna rocznica dla funkcjonariuszy policji. 100 lat temu (24 lipca 1919 roku) sejm przyjął ustawę o powołaniu policji państwowej. Oławskie uroczystości odbyły się 17 lipca przy pomniku Losów Ojczyzny. Wręczono awanse i wyróżnienia

– Przy tej okazji warto wspomnieć, że polska policja jest instytucją cieszącą się największym zaufaniem spośród instytucji państwowych – mówił nadkomisarz Paweł Urbańczyk, komendant KPP w Oławie. – Rekordowe 75 % zaufania to nie tylko zaszczyt, ale przede wszystkim zobowiązanie do jeszcze lepszej służby na rzecz każdego obywatela i zapewnienia mu bezpieczeństwa. Panie i panowie policjanci oraz pracownicy cywilni policji w tym szczególnym dniu składam wam wyrazy największego uznania i podziękowania za rzetelną, ofiarną służbę. Wasz trud i oddanie są godne najwyższego szacunku. Służba policyjna jest pełna napięć i stresów, a wy podejmujecie decyzje, od których zależy życie i zdrowie ludzi. Dziękuję za zaangażowanie i za to, że nie bacząc na przeszkody i niedogodności zdecydowanie i skutecznie realizujecie niełatwe zadania służbowe. Życzę wam, aby wasz trud i zaangażowanie znajdowały uznanie mieszkańców, a policyjny mundur otaczał społeczny szacunek.

Głos zabrał również inspektor Dariusz Wesołowski, zastępca komendanta wojewódzkiego policji. – Drodze koledzy i koleżanki – mówił do awansowanych i wyróżnionych policjantów. – Chciałbym w imieniu swoim i naszego szefa nadinspektora Tomasza Trawińskiego, komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu, podziękować za realizację zadań służbowych na najwyższym poziomie. Chciałbym podziękować za wasze predyspozycje, kompetencje, za waszą uwagę i dyspozycyjność, i za to, że świadczycie swoją pracę na najwyższym poziomie. Chciałabym się wam pokłonić i podziękować, że potraficie epatować empatią. Jesteście gotowi poświęcić to, co najlepsze, to co najważniejsze, niejednokrotnie swoje zdrowie i życie dla innej osoby. Nasze hasło „pomagamy i chronimy” to domena całej polskiej policji, ale tutaj policjantki i policjanci w Oławie realizują również tę domenę w stu procentach. Komendant Urbańczyk powiedział o 75 % pozytywnych ocen. To rzecz bardzo istotna, bo badania opinii publicznej z kwietnia tego roku świadczą, że społeczeństwo ocenia pracę policji bardzo dobrze. 97% wszystkich respondentów ocenia, iż w swoim miejscu zamieszkania czuje się bezpiecznie i ta wartość jest dla mnie wartością bardzo wymowną, bo społeczeństwo docenia zaangażowanie policji. To nie jest zaangażowanie całej organizacji, to zaangażowanie każdego z policjantów osobno i wszystkich razem. Za to bardzo serdecznie dziękuję.

Kto awansował?

Na stopień komisarza – Piotr Jasiewicz

Na stopień aspiranta – Krzysztof Grabowski

Na stopień sierżanta sztabowego – Mariusz Ciszkowicz

Na stopień aspiranta sztabowego – Tomasz Jarzębski

Miłosz Pelc

Robert Żak

Na stopień starszego aspiranta – Michał Fiołek

Tomasz Kosowicki

Przemysław Szewczyk

Na stopień aspiranta – Tomasz Florian

Na stopień młodszego aspiranta – Szymon Kłapkowski

Adam Sandryk

Na stopień sierżanta sztabowego – Krzysztof Bigda

Magdalena Chmiel

Adam Hyra

Na stopień starszego sierżanta – Jacek Ligas

Marek Maciaszczyk

Łukasz Majewski

Krystian Monastyrski

Maciej Piasecki

Na stopień sierżanta policji – Mateusz Pękalski

Na stopień starszego posterunkowego – Małgorzata Domańska

Karolina Falender

Marek Kurzawa

Dawid Najduch

Rafał Rakoczy

Za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków komendant Urbańczyk wyróżnił pracowników cywilnych: Stanisławę Skibińską i Katarzynę Kamińską.

Policjanci nagrodzeni przez starostę powiatu Zdzisława Brezdenia to: aspirant sztabowy Robert Żak, młodszy aspirant Krzysztof Pikuła, młodszy aspirant Dawid Obręcki, sierżant sztabowy Tomasz Kania, sierżant sztabowy Krystian Okolita, starszy sierżant Maciej Piasecki, starszy sierżant Krystian Monastyrski, starsza posterunkowa Karolina Falender.

Burmistrz Oławy Tomasz Frischmann nagrodził trzy osoby: aspirant Wiolettę Polerowicz, aspiranta sztabowego Piotra Szatkowskiego, sierżanta Mateusza Pękalskiego.

Burmistrz Jelcza-Laskowic Bogdan Szczęśniak nagrodził młodszego aspiranta Marka Wychowańca, sierżanta sztabowego Michała Chmurę, sierżanta sztabowego Krystiana Grzyba.

Pełniący obowiązku wójta gminy Oława Henryk Kuriata nagrodził aspiranta sztabowego Przemysława Zawłodzkiego, starszego aspiranta Tomasza Kosowickiego, straszą sierżant Beatę Gabryelską.

Wójt gminy Domaniów Wojciech Głogulski nagrodził: aspiranta sztabowego Andrzeja Górskiego, aspiranta sztabowego Piotra Mroszczyka, sierżanta sztabowego Łukasza Staromłyńskiego, aspiranta Pawła Podgórskiego

Fot. Agnieszka Herba

