Z archiwalnych nagrań

Oława. Kultura. 20 lipca, w pięćdziesiątą rocznicę lądowania pierwszego człowieka na księżycu, kino „Odra” zaprasza na wyjątkowe filmowe wydarzenie



„Apollo 11” to dokument o pierwszej załogowej misji na Księżyc przygotowany przez Todda Douglasa Millera, który postanowił odkurzyć wieloletnie materiały znajdujące się w archiwach NASA. Już dziś nagrań i zdjęć z misji Apollo można znaleźć w internecie setki, ale nie wszystko, czym dysponuje NASA, zostało publicznie udostępnione. Samo wykorzystanie wcześniej niepublikowanych ujęć to jedno, ale to, co zrobiono z nimi w trakcie postprodukcji filmu, to zupełnie inna sprawa, o czym będzie się można przekonać już 20 lipca w kinie „Odra”.

Na dokument składają się tylko i wyłącznie archiwalne nagrania. Kilkukrotnie jedynie oglądamy minimalistyczne animacje mające nam uzmysłowić, jakiego rodzaju manewry musieli wykonać astronauci w trakcie misji. Nie występują tu żadni goście, eksperci, brakuje też klasycznego lektora, który przeprowadziłby nas krok po kroku przez misję. Zamiast tego zdecydowano się na skorzystanie z archiwalnych nagrań audio z przekazów telewizyjnych, kiedy to widzom w całych Stanach Zjednoczonych relacjonowano wydarzenia z Centrum Kosmicznego Johna. F. Kennedy`ego, Mission Control w Center w Houston w Teksasie i wszystkich innych.

Film „Apollo 11” pokazywany jest od kilku miesięcy w amerykańskich kinach. W Polsce dokument można obejrzeć w niewielu miejscach, tak więc w pięćdziesiątą rocznicę lądowania pierwszego człowieka na Księżycu, warto będzie skorzystać z okazji na miejscu, w Oławie.

(kt)

