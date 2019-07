Potrzebna krew!

– W wakacje szczególnie zależy nam, żeby informacja dotarła do jak największej liczby odbiorców – mówi Justyna Antosik. – Braki w zapasach krwi są duże, bo stali krwiodawcy wyjeżdżają na urlopy, dlatego chcemy zachęcić nowe osoby do oddawania krwi. Jeśli ktoś sam nie może z różnych względów, to zachęcamy żeby przekazał informację o akcji krwiodawstwa rodzinie i znajomym. Pilnie potrzebna jest krew grup 0-, 0+, A-. Zbiórkę krwi przeprowadzi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, które dla każdego uczestnika przygotowało drobny upominek.

