Pamięć o „krwawej niedzieli”

OŁAWA. Uroczystość. 11 lipca to Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej

Tego dnia Kresowiacy, władze samorządowe, harcerze spotkali się obok „Ronda Kresowego” w Oławie. Nieopodal stoi tablica poświęcona Kresom, przy niej odbyła się uroczystość upamiętniająca wydarzenia „krwawej niedzieli” sprzed 76 lat. Zgromadzonych przywitał prezes oławskiego koła Towarzystwa Miłośników Kresów Wschodnich Tadeusz Kułakowski. – Spotykamy się tutaj przy tablicy koło „Ronda Kresowego” w związku z rocznicą 76 rocznicy rzezi wołyńskiej. Dziś jesteśmy tutaj po to, aby złożyć hołd pomordowanym. Pamięć o tych czasach powinna być taką lekcją historii, do czego prowadzi nacjonalizm, do czego prowadzi nienawiść, brak tolerancji, brak poszanowania dla życia ludzkiego.

Tekst i fot.: Grzegorz Kacała [email protected]

Kategoria artykułu: Aktualności