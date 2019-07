Źródło Tesco Polska

Piknik dla bohaterów? Najpierw zagłosuj!

Jelcz-Laskowice/Oława. Konkurs. „Lokalni Patrioci” potrzebują waszych głosów w programie sklepu Tesco „Decydujesz, pomagamy”. A wszystko dla Centrum Wolontariatu „Zielony Parasol”!

„Decydujesz, pomagamy” wspiera lokalne społeczności w realizacji projektów na rzecz ich bliskiego otoczenia. W czwartej edycji programu w województwie dolnośląskim, wsparcie otrzymało 30 inicjatyw. Zdobyte środki, na łączną sumę 90000 zł zostały przeznaczone na pozytywną zmianę najbliższej okolicy. Dzięki pieniądzom z „Decydujesz, pomagamy” odbyły się na przykład warsztaty z szycia, zorganizowane przez oławska fundację „Laboratorium Futurum”.

– Na potrzeby programu podzieliliśmy Polskę na 125 mikroregionów – tłumaczy Adam Chabiera z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, partnera merytorycznego programu. – W każdym z nich występują potrzeby społeczne, dlatego już po raz piąty wychodzimy im naprzeciw. Dzięki „Decydujesz, pomagamy” dostrzegamy różnorodne potrzeby Polaków i z całych sił staramy się ich wesprzeć – to niesamowite jak wiele pomysłów na lokalne działania mają mieszkańcy naszego kraju. Cieszymy się, że stanowimy dla nich realną pomoc.

Projekt „Lokalnych Patriotów” to „Piknik dla Bohaterów”. Jego celem jest zorganizowanie imprezy integracyjnej dla wolontariuszy, niepełnosprawnych oraz przyjaciół Centrum Wolontariatu „Zielony Parasol”. Dzięki działaniom wolontariuszy niepełnosprawni zaczęli wychodzić z domu, uczęszczać na warsztaty artystyczne, integrować się ze społecznością lokalną. „Lokalni Patrioci” chcą im podziękować i z motywacją do dalszej aktywności.

Dwa lata temu „LP” ten konkurs wygrali, rok temu nie udało im się zakwalifikować. Tym razem regulamin przewiduje nagrody pieniężne na zrealizowanie celu dla dwóch pierwszych miejsc! Warto więc głosować, bo za zajęcie drugiej lokaty jest grant w wysokości 3 tysięcy złotych, a pierwszej – 5 tysięcy złotych.

Jak zagłosować? Do 14 lipca robiąc zakupy w Tesco w Oławie oraz Namysłowie każdy otrzyma żeton, który może wrzucić do jednej z trzech urn. Zachęcamy by wybrał tę z napisem „Piknik dla bohaterów”. Do dzieła!

